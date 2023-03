El golpe de Nacho: en su mejor momento con el Real Madrid y en busca de reivindicarse con España

Nacho es un defensa negativo como bien dice Carlo Ancelotti. Siempre piensa que algo malo puede pasar y por eso está en alerta. Nunca descansa. Y eso le pasa tanto dentro como fuera del terreno de juego. Seguramente, el lado más negativo de su cabeza le hacía pensar que no volvería a ser importante en el Real Madrid, pero ahí está.

Ese mismo lado de su cerebro en algún momento le dijo que no volvería a ponerse la camiseta de la selección española. Pero más de cuatro años después, desde octubre de 2018, está a pocas horas de volver a defender los colores de su país. No será la final de un Mundial, será un partido de Clasificación para la próxima Eurocopa ante Noruega, pero para el madridista, el rival y el escenario son lo de menos.

Hace unos días comparecía en rueda de prensa y desveló algo que en parte todos conocen. Es un jugador diferente. No por su calidad, que la tiene, sino porque acostumbra a darle la vuelta a cualquier situación por complicada que parezca. Y esta temporada 2022/2023 está siendo la sublimación de ese arte. Nacho también tiene siete vidas como algunos felinos, y al igual que ellos, aunque tarde, siempre cae de pie. Y así es como se está asentando en la nueva Selección de Luis de la Fuente.

Después de llegar a perder la esperanza por las decisiones de Luis Enrique y habiendo cumplido 33 años, lo que no pierde nunca son las ganas. Es un veterano con la fortaleza y la ilusión de un juvenil. Solo así se rompen tantos muros y tantas barreras. Ahora llega como una de los nombres propios de la revolución de De la Fuente y a pesar de que no tiene el bagaje de otros como Morata o Rodri, Nacho se ha ganado el derecho a ser uno de los líderes de ese vestuario. Quien mejor que un guerrero curtido en mil batallas.

La renovación con el Real Madrid

Nacho regresa con la selección española en el mejor momento de su carrera. Así lo ha definido él mismo. Pero también en una situación especial. Por un lado, el buen sabor de boca su gran rendimiento. Y por otro, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su futuro a partir del 30 de junio.

El central aún no ha abierto conversaciones con el Real Madrid para ampliar su futuro. Tiene claro que en ningún sitio va a ser más feliz que en el conjunto blanco. El reto de ser un 'One Club Men' le pone especialmente. Pero lógicamente, no a cualquier precio. Y no solo el que conlleva su salario. A Nacho le ofrecen más dinero y más años tanto en Italia como en Inglaterra de lo que vaya a darle el Real Madrid. Pero esta historia va de mucho más.

Nacho, en el partido ante el Mallorca. EFE

Va, como decía Cristiano Ronaldo, de cariño. De conseguir que el jugador se sienta respetado, querido y valorado dentro de un proyecto. Y de que se reconozca su trabajo y su esfuerzo en silencio. Tantos años dejándose el alma por el escudo del Real Madrid sin generar un solo conflicto, sin poner una mala cara, sin dar una voz a destiempo en el vestuario. Aguantando épocas sin jugar como a principio de temporada y estando siempre preparado cuando se le ha necesitado como ahora. De eso va la renovación de Nacho con el Real Madrid.

La garantía de minutos ante Rüdiger, Militao y Alaba, e incluso con el fichaje de Fran García para el lateral izquierdo también son importantes. Pero a sus 33 años, Nacho busca gestos que superan su participación. Y más estando en el momento de madurez y rendimiento más alto de su dilata trayectoria. En pocas semanas, el club y el jugador afrontarán el asunto de su renovación y el hecho de recuperar su condición de internacional también contribuye a seguir vistiendo de blanco.

El nuevo Nacho

La revolución puesta en marcha por Luis de la Fuente ha situado a Nacho al frente de esta nueva España. Todo hace indicar que volverá a hacer ese 'redebut' tras más de cuatro años de ausencia este sábado ante Noruega. Y que incluso podría hacerlo como titular, ya que parece por delante de su competencia en el puesto (Laporte, David García e Iñigo Martínez).

Su polivalencia le ha garantizado minutos en los últimos meses en todos los puestos de la defensa, así que el madrileño llega en plena forma. También ha ganado jerarquía, condición que le ha permitido dar un golpe encima de la mesa tanto en el Real Madrid como en la Selección. Ahora mismo, su situación en uno y otro vestuario se retroalimentan.

El Real Madrid le da un gran valor a su nueva condición de internacional, lo que acerca el hecho de hacer un esfuerzo por su renovación. Y su ganancia de importancia en el conjunto blanco pueden convertirle en un fijo para la nueva España de De la Fuente. Así está la situación del nuevo Nacho.

