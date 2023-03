Sergio Scariolo echa balones fuera sobre su posible fichaje por el Real Madrid: "Estoy a mi bola"

La temporada entra en su fase más caliente. Y el baloncesto europeo empieza a tachar las últimas hojas de su calendario. Algunas de las más importantes se están viviendo ahora en una Euroliga que está a punto de consumir por completo su Fase Regular. Los playoffs ya se dibujan en el horizonte.

Uno de los equipos que se juega buena parte de su futuro en las pocas jornadas que quedan es el Real Madrid. Los blancos buscan terminar en la primera posición de la tabla, pero para ello tendrán que ganar todos los partidos que les quedan. El primero será este viernes con la Virtus Bolonia de Sergio Scariolo.

El seleccionador nacional es un personaje muy querido dentro del madridismo, ya que no solo formó parte de la casa durante muchos años, sino que con sus últimos éxitos al frente de España ha vuelto a coger una gran relevancia. Ha sido gracias a estos precisamente por lo que ha vuelto a sonar como candidato al banquillo merengue.

[Baskonia sorprende al Real Madrid en casa y se lleva una heroica victoria]

El italiano ha pasado por los micrófonos de A Diario en Radio MARCA y ha agradecido el cariño que siempre recibe cada vez que viene a Madrid: "Desde siempre. Eso obviamente no se cancela. De ninguna forma y de ninguna manera". Scariolo empieza dejándose querer por la hinchada del WiZink Center, pero en cuanto ve venir la polémica, echa balones fuera.

Preguntado por los rumores de fichaje, prefiere no mojarse y tirar de tópicos: "Yo estoy a mi bola y lo único que puedo hacer es preparar el partido contra el Madrid. Con la fuerza tremenda del rival si no te preparas muy bien, no tienes ninguna opción, incluso te puedes llevar una buena paliza y vamos a intentar ganar siempre, desde la deportividad. Y la lógica lucha entre dos partes que durante unas horas van a estar contrapuestas para intentar ganar el partido, por supuesto, aunque sabiendo que va a ser muy, muy difícil".

Sergio Scariolo durante un partido de Euroliga en el WiZink Center Europa Press

Esquiva bien la primera intentona Scariolo, que sabe que el futuro de su presidente, Jorge Garbajosa, puede influir en el suyo propio: "A Jorge le tengo sobre todo cariño y puedo decirlo tras muchísimos años en muchísimos sitios diferentes y en muchísimos roles distintos. Así que ahora mismo lo que toca es apoyarle en su decisión de presentar candidatura a la presidencia de FIBA Europa. Y pensar que para el bien del baloncesto europeo desde luego va a ser una cosa buena".

"Luego ya con más calma y si eso pasara porque, al fin y al cabo hay unas elecciones que todavía no se han producido y no se han ganado, habrá una eventual sucesión. Es decir, que hoy los tiempos no son todavía maduros para hacer nada más que apoyarle y desearle que si esos son sus deseos, aspiraciones e ilusiones, como me consta, pues que se cumplan".

Analizando al Real Madrid

Aunque lo intenta, Scariolo no escapa a las preguntas que le relacionan con el Real Madrid e intenta analizar, de nuevo sin ser demasiado claro, al actual equipo de Chus Mateo: "Yo no soy nadie para juzgar. Sí que me parece un equipo con muy buena estructura, muy buena arquitectura táctica, con una talla brutal, con grandísimas individualidades y también cada vez más reconocible y con una idea de colectivo para valorizar estas individualidades".

"Claramente, en un equipo como el nuestro, que tiene muchas menos individualidades es más fácil decir que la Virtus juega en equipo, mira cómo se pasan el balón y cómo se ayudan. Pero luego, hay que ganar partidos y para ganar partidos te hace falta también algo que es un poco más difícil, fusionar eso dentro de un ámbito colectivo y que igual hace destacar menos la labor del entrenador. Y creo que puede ser el caso del Madrid o de Chus, que es un estupendo entrenador, sin ninguna duda".

Chus Mateo, en rueda de prensa con el Real Madrid de Baloncesto Real Madrid

Por último, el seleccionador nacional analiza cómo se ha desarrollado la Euroliga más igualada de la historia: "Es difícil encontrar una respuesta única. Yo creo que ha habido muchos factores. Desde luego, ha habido un nivel técnico que se ha repartido en un número de equipos más alto que nunca. Es decir, que quizá antes la calidad estaba mucho más concentrada en unos pocos equipos y este año ha habido muchos más equipos que han tenido acceso a jugadores de calidad".

"También porque alguno de los jugadores estaban en equipos rusos y han salido por distintas razones. Nosotros le hemos ganado al Madrid, al Milan, al Fenerbahçe y al Barcelona sin ser un equipo muy favorito, pero hemos sido capaces porque teníamos ese nivel mínimo para poder ganar en un partido determinado a uno de estos equipos como también han hecho Zalgiris o Partizán o el propio Valencia y Baskonia".

[Eli Ndiaye, la joya de la cantera del Real Madrid que apunta a la NBA: se presentará al Draft de 2023]

"Es decir, creo que ha habido un reparto más democrático de talento y también seguramente, las dificultades que han encontrado equipos como Milan y Efes también han influido en darle alas a otros que han olido además de la opción de meterse en playoffs, el poder incluso aspirar a meterse en una Final Four. Y esto no pasa tan frecuentemente".

Sigue los temas que te interesan