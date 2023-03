Ceballos, una renovación con el Real Madrid y el futuro líder de España

Dani Ceballos ha dejado atrás una época en la que el banquillo era su territorio habitual. Desde que comenzó el presente año 2023, el centrocampista ha ganado peso en la rotación del Real Madrid. La labor en su club le ha llevado a ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente para iniciar una nueva era en la selección española de fútbol.

Su relación con el elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para relevar a Luis Enrique es excelente. Ya se conocen de la sub21 y para De la Fuente, Ceballos es una pieza muy importante para el futuro del combinado nacional. Un futuro del que quiere formar parte el centrocampista. O más que eso, su objetivo y reto es ser uno de los líderes de la nueva España.

El futbolista llega así a un punto clave de su carrera. Tanto como en esta etapa que se abre en la Selección como ante su futuro en el Real Madrid. El andaluz acaba contrato con la entidad merengue al final de la presente temporada. Y la balanza parece caer del lado de su continuidad.

Planes de futuro

Dani Ceballos tiene claro que no quiere que le regalen nada. Ni en el Real Madrid ni en la Selección. Lo que llegue, que sea por sus méritos. Pura filosofía de meritocracia. En el club de Concha Espina ha ido ganando galones. Aunque sigue estando por detrás en la rotación en los onces de gala, donde, por el momento, Luka Modric y Toni Kroos parecen innegociables.

Dani Ceballos, con el Real Madrid en el banquillo del Villamarín AFP7 / Europa Press

Sin embargo, echando la vista hacia delante, la transición dulce ya ha comenzado. Porque no solo está Dani Ceballos, también están Fede Valverde, Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouaméni. Por eso, la renovación es una cuenta pendiente. Pero el utrerano no quiere precipitarse y su decisión llegará al final de la campaña. Aunque ya ha dado alguna pista.

"Yo quiero jugar al fútbol y que me juzguen por mi nivel en el terreno de juego. No quiero renovar con el Real Madrid si no me lo merezco. No quiero ir a otro club si no me lo merezco. Quiero disfrutar, ¿que me quedan tres meses?", le dijo a Jorge Valdano en el programa de Movistar Plus+.

[La noche en que Dani Ceballos se convirtió en el mejor 'fichaje' del Real Madrid]

Ceballos pretende disfrutar de lo que queda de temporada 2022/2023 y luego revelará su decisión: "Pues quiero jugar esos tres meses. Y a partir de que termine mi temporada, hablar con quien tenga que hablar, reunirme con mi familiar y valorar lo mejor (para su futuro)", afirmó

El futbolista blanco tiene ambición. En los últimos años siempre ha repetido que su sueño es llegar algún día a triunfar en el Santiago Bernabéu. Ser un referente, para conseguirlo debe firmar su renovación. Y de su éxito también depende su papel en la selección española.

Con la nueva era, en España se necesitan pesos pesados, auténticos líderes y Ceballos se ve preparado para asumir también ese rol: "Me gustaría ser uno de los referentes en esta Selección, ser líder en un equipo es una de las cosas más bonitas que hay en el fútbol". Dani tiene hambre, ambición y ganas de demostrar que puede ser un referente en la Selección y en el Real Madrid.

Sigue los temas que te interesan