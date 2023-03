Doble mensaje de Ceballos en el Real Madrid con su "Nacho, quédate"

El Santiago Bernabéu lo corea y en el vestuario lo respaldan: "¡Nacho, quédate!". No hay partido del Real Madrid en casa, en los últimos tiempos, en el que la afición merengue no acabe entonando el cántico para la continuidad del defensa más allá del próximo 30 de junio. Y a los seguidores blancos también se ha unido Dani Ceballos a través de las redes sociales.

El centrocampista compartido una publicación en su cuenta de Twitter del propio Nacho Fernández. Pero ha agregado la palabra "quédate", en clara referencia a su futuro. Aunque el propio Dani Ceballos tampoco ha cerrado su renovación con el club de Concha Espina.

A estas alturas de la temporada, en el Real Madrid no han confirmado de manera oficial ninguna renovación. Ni siquiera de la de sus varios jugadores que acaban contrato al final de la presente temporada. Parece que las cosas están más o menos claras con la mayoría de ellos. Y con este mensaje, también se apunta a que Ceballos quiere seguir en el equipo merengue y con Nacho como compañero.

Nacho volvió a ser titular frente al RCD Espanyol este sábado 11 de marzo en el Santiago Bernabéu. Notable actuación la del defensa y recompensa por parte de los aficionados blancos, quienes corearon en varios momentos del partido ese "Nacho, quédate" que va camino de convertirse en una constante de aquí a final de temporada.

Mensaje de Nacho

Si Ceballos lanzó un doble mensaje con ese "Nacho, quédate"; por un lado, dedicado a su compañero y amigo; por el otro, que parece indicado a que él mismo quiere seguir en el Real Madrid más allá del mes de junio. Nacho también lo hizo ante los medios de comunicación después de la victoria blanca ante el Espanyol.

[La inquietud de Nacho, un 'one club man' para el Real Madrid y el ruego del vestuario]

"Es una decisión que no depende de lo que juegue. Lógicamente, si todo va como hasta ahora es más fácil pensar que la felicidad que me da esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado", comenzó diciendo Nacho Fernández respecto a su futuro y a qué va ligado la decisión sobre el mismo.

"Ha sido una buena jugada. No estoy acostumbrado a estas incursiones, pero estoy contento porque ha salido muy bien". Aunque más contento está con el calor de la afición: "Todo el mundo sabe que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando unos meses de mucha continuidad y eso también se nota físicamente. A día de hoy soy feliz, no voy a decir nada más. Me gusta vivir el presente y me quedo con cosas como esta. Esto me hace pensar para bien", sentenció el defensa.

En lo que va de temporada 2022/2023, Nacho Fernández ya ha disputado más de 1700 minutos y va directo a derribar la barrera de los 2000. Ha disputado un total de 28 partidos entre todas las competiciones, quedándose tan solo sin jugar en la final de la Supercopa de Europa allá por el mes de agosto de 2022. Pese a no ser un titular innegociable para Carlo Ancelotti, sí es una pieza importante en la rotación.

Sigue los temas que te interesan