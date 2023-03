Guardiola frena los rumores sobre Haaland y el Real Madrid: "Muestra lo feliz que está aquí"

En las últimas semanas, el nombre de Erling Haaland ha vuelto a ser relacionado con el Real Madrid para un futuro no muy lejano. Sin embargo, Pep Guardiola ha roto el globo después de la última victoria del Manchester City en la Premier League sobre el Crystal Palace.

El entrenador español ha hablado sobre Haaland y ha destacado que el delantero noruego está muy feliz en el Manchester City y en el club están igual de contentos con él: "Sí, tiene que marcar cinco goles cada partido, ya lo sé, y en el partido que no marca tiene una gran presión. Está haciendo una temporada increíble. Falló un 'penalti' en la primera parte, porque yo creo que el penalti es más difícil de anotar que la ocasión que falló, pero aún así estuvo ahí".

"Él disfruta, y la forma en la que celebra los goles, sus goles, muestra lo feliz que está aquí, lo feliz que estamos nosotros con él y la personalidad que tiene. Es un chico joven, que toma la responsabilidad del penalti, con esa presión, la determinación que puso ahí y marcó. Fue genial. Lo que me gustaría cuando terminemos nuestro periodo juntos es el hecho de que haya podido mejorar un partido con su asociación con el equipo, con el tempo correcto", ha continuado exponiendo Guardiola.

Haaland y Guardiola, celebrando la victoria del Manchester City en la Premier Reuters

"Ser consciente de cómo puede involucrarse en el partido, no solo poner el balón en la red. Lo de marcar pasará siempre en su carrera. Este chico si no marca uno o dos goles ya la gente dice 'no es el mismo'. Los números hablan por sí solos. Los goles que ha marcado en esta competición especialmente, y estamos todavía en marzo...", ha destacado el ex de Barcelona y Bayern Múnich.

Además, ha puesto de relieve qué es lo mejor de trabajar con Haaland: "Pero una de las mejores cosas que he descubierto de trabajar con él es que puede fallar una o dos ocasiones, pero no entra en depresión, no se pone triste. Siempre piensa en positivo. Sabe que tendrá una oportunidad, que estará ahí. Y esta es un atributo increíble para un futbolista, para un atleta. Normalmente, en fútbol, baloncesto, tenis, cuando piensas en la acción pasada, recién terminada, no puede ser un buen atleta. Este chico está siempre pensando: 'Ok, ¿he fallado? Tendré otra oportunidad. Y otra. Y otra'".

Guardiola también ha respondido a la cuestión sobre si Haaland siente la presión: "Por supuesto que siente la presión. Es bueno, tienes que sentirla. Si no la siente estaría en el bar bebiendo algo. La presión tienes que manejarla. Si perdemos hoy, perdemos la Premier League. Si perdemos el martes, perdemos la Champions League. Si perdemos el sábado contra el Burnley, perdemos la FA Cup. Pero eso es bueno, te lleva a dar lo mejor de ti".

Lucha por la Premier

El de Sampedor también se ha referido a la lucha por conquistar esta temporada la Premier League ante el Arsenal: "Sigue siendo favorito porque van líderes, tienen cinco puntos de ventaja aunque ahora dos, veremos qué hacen mañana... Han hecho una primera vuelta increíble. Bajaron un poco, pero han vuelto de nuevo. Llevan muchos años sin ganar la Premier League, que te da ese extra para ganar partidos en el 93′, el 98′... Es algo que ellos tienen que nosotros no, porque ganamos dos veces seguidas".

Pep Guardiola, durante el Crystal Palace - Manchester City Reuters

"Después de ganar dos veces seguidas y que un equipo haga 50 puntos en una vuelta, nosotros aún seguimos ahí. Normalmente, este país, cuando ganas algo y ganas mucho, y no empiezas bien la temporada o algún equipo es mejor, bajas. No tienes esa consistencia. Pero nosotros aún así estamos ahí. Este es el mejor trofeo o halago que podemos tener. No sé si lo que va a pasar a final de temporada pero ellos aún saben que queremos estar ahí, y lucharemos para estar ahí, y eso es genial", ha agregado.

Lucha por la Premier, Erling Haaland y también Rodri Hernández: "Qué partido, qué partido. Qué mediocentro de contención. No hay palabras para describirlo. Con y sin balón, la presencia e inteligencia que tiene con el balón. Y ahora también conduce, ataca... Ha hecho un partido fantástico. Es uno de los mejores mediocentros -que he entrenado-. Uno de los mejores, seguro. No tan bueno como su entrenador... -risas- pero uno de los mejores".

