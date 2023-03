El enfado de Guardiola por el nuevo guiño de la agente de Haaland al Real Madrid

A Pep Guardiola, como es lógico, no le gustan los cantos de sirena que desde el entorno de Erling Haaland se siguen dirigiendo hacia el Real Madrid. El delantero noruego se ha convertido en su primer año en la estrella indiscutible del Manchester City, pero a su vez parece que no ha dejado de pensar en su futuro.

Haaland mantiene vivo su sueño de jugar en el Real Madrid. Ya el verano pasado estuvo a punto de cumplirlo, pero se decantó por ir al City y vestir la camiseta que un día llevó también su padre. El plan que se trazó era poner primero los pies en la Premier League para más adelante hacerlo en el Santiago Bernabéu.

Es lo que Rafaela Pimienta, la agente de Haaland y heredera del imperio de Mino Raiola, quien ha vuelto a señalar el Real Madrid en el horizonte del noruego. Lo hizo en una ponencia reciente, provocando una marea de opiniones. La de Guardiola es una incógnita, aunque no parece que las declaraciones de la brasileña le hayan sentado nada bien.

¿Qué dijo Pimienta? "Está la Premier League. Y ahí está el Real Madrid", dijo sobre las preferencias de los futbolistas en la actualidad. Siendo Haaland la gran figura a la que maneja, es imposible no relacionar estas palabras con el delantero.

"El Real Madrid tiene algo propio que lo convierte en el país de los sueños de los jugadores. Madrid mantiene viva esta magia. No tiene la competición liguera, pero sí la Champions", profundizó.

Y sobre esto le preguntaron a Guardiola durante la rueda de prensa de este viernes previa al partido de liga contra el Newcastle: "La agente de Erling Haaland ha nombrado al Real Madrid como equipo de los sueños para los jugadores. ¿Te preocupa o te molesta escuchar eso de a agente de uno de tus futbolistas top?", dijo un periodista.

La respuesta de Guardiola no pudo ser más breve. Pocas palabras en las que no dijo nada, pero a la vez mucho. El gesto que dominaba en su rostro hacía más evidente cuál era la opinión que se estaba guardando para sí mismo: "No, no contesto a los agentes. Sin comentarios", señaló.

El futuro de Haaland inquieta en Mánchester y eso que todavía ni ha cumplido su primer año en el club. Tiene contrato hasta 2027, tal y como acordó tras su traspaso desde el Borussia Dortmund, pero en 2024 -en apenas 15 meses- podrá activar una cláusula que pondrá un precio cerrado a su salida. En ese caso, será cuando el Real Madrid pueda lanzarse al ataque.

