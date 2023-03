La agente de Haaland le abre la puerta al Real Madrid: "Es el gran sueño de todos los jugadores"

Noticia bomba en la Premier League. Y en Inglaterra. Y en España. En realidad, en toda Europa. Rafaela Pimienta ha removido los cimientos del fútbol con unas explosivas declaraciones que muchos han interpretado como un claro guiño de Erling Haaland al Real Madrid. El delantero noruego parece estar en el Manchester City de paso.

Al menos eso es lo que se puede deducir de lo que ha dicho su agente, la abogada brasileña Rafaela Pimienta, durante su participación en el FT Bussines Football, el Foro de Fútbol e Industria organizado por Financial Times. Delante de una audiencia abrumadora, Rafaela dejó unas palabras que están teniendo una repercusión mundial.

Las declaraciones de Pimienta han sido un auténtico terremoto y es que a juzgar por lo dicho por la agente de Haaland, el delantero que suma este curso 33 goles en 33 partidos con el Manchester City ya tiene la mente puesta en su siguiente escenario a pesar de que llegó hace tan solo unos meses al Etihad Stadium.

A la agente de futbolistas que continuó el legado del tristemente fallecido Mino Raiola, le preguntaron cuáles suelen ser los destinos favoritos de los futbolistas cuando salen al mercado. Y comparó a un club con toda una liga: "Está la Premier League. Y ahí está el Real Madrid". El club blanco a la altura de la suma de equipos como City, United, Chelsea, Arsenal o Liverpool.

Sin embargo, Rafaela Pimienta no se quedó ahí y profundizó más en su argumentación. Aseguró que, aunque la Premier League es mucho más potente que La Liga, el club blanco tiene a su favor su idilio con Europa: "El Real Madrid tiene algo propio que lo convierte en el país de los sueños de los jugadores. Madrid mantiene viva esta magia. No tiene la competición liguera, pero sí la Champions".

Terremoto total en Inglaterra

Un auténtico bombazo que en Inglaterra ha causado un terremoto. Y es que medios como Daily Mail se hacen eco de estas palabras asegurando que Haaland ya prepara su salida del Manchester para terminar llegando al club blanco, bien este verano o bien al siguiente: "La agente de Erling Haaland ha confirmado que ya están planeando la salida del delantero del Manchester City, abriendo la puerta a un fichaje 'de ensueño' por el Real Madrid".

Haaland, decepcionado tras fallar una ocasión. REUTERS

Durante su ponencia, Pimienta también habló sobre los métodos de trabajo de su empresa de representación: "En mi agencia tratamos de hacer un plan. Tenemos que hacer un plan. Necesitamos tener una meta. Quizá no lo consigamos, pero si no sabemos adónde vamos seguro que no llegamos. Cuando tenemos un jugador, hacemos planes. Incluso si el jugador tiene 15 años. Estamos planificando su trayectoria profesional".

Por último, confirmó que Inglaterra ha pasado a ser en los últimos años el destino preferido de la mayoría de jugadores: "Cuando empecé en este negocio, si le decía a un jugador 'te traigo a Inglaterra' lo primero que me decían era '¿qué hice mal? ¿Por qué no te gusto? Pero ahora, si le pregunto a un jugador '¿cuál es tu objetivo?' dirá la Premier League. No dice City, Chelsea o Arsenal sino la Premier League. Esta es la primera vez en 25 años que escucho a tantos jugadores decir que quiero ir a una liga, no a un club. Esta es la situación ideal para un agente".

