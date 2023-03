Mbappé reabre el culebrón: un futuro abierto con el Real Madrid como su deseo

Otra vez Kylian Mbappé. El nombre del delantero del Paris Saint-Germain se cuela entre los candidatos a convertirse en protagonista del mercado de fichajes del próximo verano. Y eso que renovó con la entidad francesa hace tan solo unos meses, el pasado mes de mayo. Pero su renovación tuvo 'truco'.

Mbappé firmó hasta el año 2025. Eso es lo que se dijo en un principio. Pero desde Francia afirman que para eso, próximamente el propio futbolista debe activar una cláusula. De no hacerlo, su contrato vencería antes, el 30 de junio de 2024. Entonces, ¿qué supone esto?

Pues que se abre nuevamente el 'culebrón Mbappé'. El PSG vuelve a verse ante un doble escenario: hacer caja por su estrella u obligarle a que cumpla su contrato y verle irse libre después. Los cimientos del Parque de los Príncipes se mueven otra vez y con un ojo puesto en el Real Madrid.

El deseo blanco

Una y otra vez se ha repetido que el deseo desde que era un niño de Kylian Mbappé era jugar en el Real Madrid algún día. De hecho, el propio jugador plasmó su deseo en un cómic autobiográfico que salió a la luz a finales del pasado año 2021. Sin embargo, su renovación con el PSG pareció alejarle para siempre de este sueño.

Kylian Mbappé, en los Premios The Best de la FIFA 2022 AFP7 / Europa Press

"De mayor jugaré en el Real Madrid", decía Mbappé a sus padres y familia. Todos saben desde entonces cuál es el sueño del de Bondy. Pero este se ha ido retrasando por unos motivos u otros. Ahora la cuestión está en si el madridismo le perdonará y qué están dispuestos a hacer en el club de Concha Espina por su fichaje.

En la casa blanca tienen claro que no van a volver a poner todo en juego por él. Daban por hecha su llegada el pasado verano y su renovación fue un auténtico jarro de agua fría. Pero eso no quiere decir que no sea viable el perdón. Así las cosas, en el Real Madrid no cierran la puerta a Mbappé, pero colocan la pelota en su tejado.

[A vueltas con el Real Madrid y Mbappé: el PSG debe venderle o renovarle este verano]

Es el internacional francés el que debe dar un paso adelante. Y un paso firme. Contundente. Ante el que no haya vuelta atrás posible. No quieren vivir un capítulo como el de la pasada primavera. Por eso, es importante si Mbappé decide activar su cláusula hasta 2025 o dejar su contrato tal y como está, hasta 2024.

Alejados del runrún

En el Real Madrid pretenden alejarse lo más posible del runrún. Pero sin dejar de estar al tanto de lo que pasa en la Ciudad de la Luz. Es clave así la decisión de Mbappé y también su postura firme de abandonar el Paris Saint-Germain. Si en el Santiago Bernabéu ven que Kylian cumple, todo puede pasar.

Kylian Mbappé, con el PSG en la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Aunque la intención es no tener que sentarse a negociar con el PSG. Las relaciones entre ambos clubes están rotas. Pero en la entidad parisina pueden ser conscientes de que el hilo se va a romper tarde o temprano. Y no hay que olvidar que las cuentas tienen que salir... y ahora no salen.

En el país vecino insisten en que para cuadrar las cuentas, el PSG se verá obligado a vender a Messi, Mbappé o Neymar en verano. Los dos últimos tienen contrato, mientras que el argentino acaba su vinculación en junio. Sin embargo, Luis Campos ya ha afirmado que están negociando para su prolongación.

Si Mbappé se quiere ir y el PSG acepta dejarle salir, mantendría en sus filas a Messi, actual The Best de la FIFA, y a Neymar. Pero podrían verle recalando en el Real Madrid. Una auténtica pesadilla para el club galo después de todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Si sale durante este verano de 2023, su precio de salida podría llegar a los 200 millones de euros. Una cifra asumible para el Real Madrid. Aunque equipos de la Premier League como el Liverpool o el Manchester United nunca han ocultado su interés. Así como también el AC Milan, que, como el Madrid, también tiene el cariño especial de Kylian.

