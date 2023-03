El duro mensaje de Benzema contra la FIFA tras la polémica de los premios The Best

THE BEST

Las votaciones de los premios The Best dejaron unas cuantas de ellas, la mayoría relacionadas con un Real Madrid ninguneado tras una temporada histórica en la que ganó la Champions League de las remontadas y La Liga. Karim Benzema, quien ganara el Balón de Oro, es el caso más relevante de todos.

Benzema fue tercero en las votaciones a mejor jugador del año, siendo galardonado Leo Messi tras su victoria con Argentina en el Mundial. En segundo lugar se coló un compatriota del '9' del Real Madrid y también finalista en Qatar, Kylian Mbappé. Karim fue el gran olvidado tras un 2022 difícilmente mejorable.

En la gala de los premios The Best no hubo presencia madridista -más allá de Butragueño como representante del club- a pesar de contar con varias nominaciones. Thibaut Courtois, último premio Yashin, también perdió en la categoría a mejor portero por detrás del 'Dibu' Martínez. La indignación en el Real Madrid se hizo evidente.

Y los mensajes que salen del vestuario en las últimas horas siguen esa línea de protesta. El más esperado era el de Benzema, que no se ha pronunciado directamente, pero sí ha compartido varias publicaciones en Instagram que revelan perfectamente su pensar sobre las votaciones de los premios que entrega la FIFA.

Benzema subió a sus stories varios post de seguidores que tenían mucho que ver con lo ocurrido en la gala. El más claro era uno que repasaba lo que el delantero hizo con el Real Madrid y la selección de Francia durante el periodo contabilizado para la votaciones de los The Best, destacando sus 63 goles y 21 asistencias.

Además, también compartió otra publicación en la que se repasaban algunos de sus mejores momentos del año bajo el título GOAT. Hasta quiso también poner en valor la injusticia que se cometió con uno de sus compañeros, Vinicius.

El brasileño fue otro de los grandes olvidados de la noche, dado que ni siquiera entró entre los candidatos a formar parte del mejor once del año elegido por FIFPro. Sí entró entre lo diez más votados para el premio a mejor futbolista -empatado con De Bruyne-, pero no tuvo su merecido lugar en el equipo del año. Benzema compartió un post en el que salía Vinicius y él con el mensaje 'The Beasts' ('Las bestias'), jugando con el nombre de los premios de la FIFA.

