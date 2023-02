Cara y cruz de los Premios The Best: reconocimiento a medias al gran año del Real Madrid

THE BEST 2022

Este lunes 27 de febrero se celebró en la Salle Pleyel de París la gala de los Premios The Best 2022. La fiesta del fútbol de la FIFA contó con destacadas ausencias. Ni los jugadores del Manchester City Kevin De Bruyne y Erling Haaland ni tampoco con representación del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois y Karim Benzema estaban nominados a mejor entrenador, mejor portero y mejor futbolista, respectivamente. A eso se unía la lista de candidatos a entrar en el XI FIFPro del fútbol masculino. Y hubo suerte muy dispar en las distintas categorías.

Pleno de decepciones en los premios a mejor entrenador, portero y futbolista del año. Pero presencia de tres futbolistas del Real Madrid en el XI FIFPro. Courtois, Modric y Benzema formaron parte de este once ideal de la FIFA. Mayoría madridista, ya que Casemiro también fue elegido y hasta el pasado verano jugó en el equipo merengue.

Diferentes valoraciones

Visto lo visto en la gala de la FIFA, el Mundial de Qatar es lo que más ha pesado en lo que se refiere al fútbol masculino. Leo Messi se llevó el The Best al mejor jugador de 2022, el 'Dibu' Martínez ganó el premio a mejor portero, mientras que Lionel Scaloni se hizo con el de mejor entrenador. Triplete de la selección de Argentina.

Messi, en la gala de los The Best de la FIFA 2022 Reuters

Por contra, el éxito en la UEFA Champions League del Real Madrid se fue de vacío. Y no solo eso, ya que el equipo blanco además ganó La Liga y la Supercopa de Europa. Además de la Supercopa de España en enero de 2022, en la edición del año pasado, que también entraba en el tiempo de valoración.

Precisamente, el máximo organismo del fútbol mundial amplió el tiempo en el que los méritos entraban a ser valorados. Lo hizo para que se englobase la Copa del Mundo y de ahí el giro en todos los premios. Se quedaron así Ancelotti, Courtois y Benzema sin sus merecidos trofeos.

[Alexia Putellas sigue siendo la reina del fútbol mundial: gana su segundo The Best de la FIFA]

Al Real Madrid sí que le reconocieron su excepcional temporada cuando se conoció el XI FIFPro. Tres futbolistas merengues en el once ideal, además de Casemiro. Los mismos que el PSG, con Achraf, Messi y Mbappé entre los elegidos en este particular 3-3-4.

Un diferente peso a la hora de dar valor al Mundial y a la Champions League, además de las otras competiciones a nivel de clubes, que crea una determinante diferenciación en la entrega de premios y que no ha dejado de fortalecer el malestar del Real Madrid y su afición con los The Best.

De Benzema a Vinicius

El punto más caliente puede ser el de Benzema. El actual Balón de Oro se quedó sin su primer The Best. Y eso que fue el pichichi de La Liga 2021/2022 con 27 goles y también el máximo goleador de la Champions League la pasada temporada con sus 15 tantos. Igualó así el récord histórico de Cristiano Ronaldo.

No pudo estar el delantero en el Mundial de Qatar. Sí fue convocado de primeras, pero una lesión le apartó por decisión de Didier Deschamps de la Copa del Mundo. Pudo volver recuperado para la fase decisiva del torneo, pero el seleccionador francés prefirió que no lo hiciese. Algo que acabaron pagando Les Bleus al perder la final.

Karim Benzema, Balón de Oro 2022

Se puede decir lo mismo en los casos de Courtois y Ancelotti. El primero, el mejor portero de largo del mundo. Clave en la consecución de La Decimocuarta. Sus paradas guiaron al Real Madrid a todos los títulos. El segundo, por primera vez entre los nominados y eso que es el único entrenador que ha ganado las cinco grandes Ligas a lo largo de su carrera y el que más veces ha levantado la Champions.

Por último, pese a tener tres integrantes en el XI FIFPro, la campaña del Real Madrid bien hubiese merecido más presencia merengue en el once ideal. Aunque de manera especial molestó la ausencia de Vinicius (quien, además, acabó undécimo en las votaciones del The Best empatado con De Bruyne).

[Vinicius, disparado al trono del fútbol mundial: estrella del Real Madrid y consolidación en Europa]

Suyo fue el gol de la victoria ante el Liverpool en el Stade de France. Aunque lo importante fue su explosión en 2022. 'Vini' es, en estos momentos, el futbolista más determinante del mundo del fútbol. Pero ya el año pasado fue decisivo para que el Real Madrid ganase hasta cuatro títulos nacionales y continentales. Una injusticia que se une a la larga lista de estos The Best de la FIFA con la casa blanca.

Sigue los temas que te interesan