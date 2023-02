Los votos del The Best: De la Fuente sorprendió, Deschamps eligió a Benzema y Salah a Vinicius

Los votos más extraños del premio The Best 2022 EFE

THE BEST

La gala de los premios The Best estuvo cargada de polémica. Entre los galardonados y los olvidados no fueron muchos los fans que acabaron satisfechos con la velada organizada por la FIFA para honrar a los mejores del 2022. Todo sea dicho, las votaciones corresponden a seleccionadores, capitanes nacionales y periodistas.

Siempre tiene morbo conocer quién votó a quién y eso no se sabe hasta que la FIFA hace entrega al final de la gala de unos papeles con los resultados. El dosier siempre deja algo de lo que hablar, sea por votaciones que se entienden por amiguismo y otras por realidad. Además de las que difícilmente alguien entienda más allá del que vota.

El que más votos atrajo fue Leo Messi y por eso ganó el premio por delante de dos franceses, Kylian Mbappé y Karim Benzema. El '10' argentino, además, votó como capitán de su selección. Es curioso que también puso en su ranking a los dos finalistas, aunque ninguno como primero: 1º - Neymar, 2º - Mbappé y 3º- Karim Benzema.

La votación de Messi no es de las más llamativas, a diferencia de la del gran representante español, el nuevo seleccionador Luis de la Fuente. Fue una de las más difíciles de entender, puesto que dejó fuera a los tres finalistas y apostó por dos talentos jóvenes en el 1 y el 2: Julián Álvarez, Jude Bellingham y Luka Modric.

El capitán español, Sergio Busquets -que ya anunció su retiro de la Selección-, votó más acorde con lo que luego salió: primero a Messi, segundo a su compañero Lewandowski y tercero a Benzema.

A favor de De la Fuente, hay que decir que no fue el único que puso en primer lugar a Julián Álvarez. El joven argentino fue también el mejor para otros tres votantes: otros tres votantes: Mogomotsi Mptote (seleccionador de Botswana), Lloyd Palun (capitán de Gabón) y Jan Särker (periodista de Liechtenstein).

Sorprendió que Vinicius no estuviera en el mejor once -elegido por FIFPro-, aunque al brasileño sí le votaron varios como el mejor del año. En concreto, tres. El más llamativo fue una estrella mundial, Mo Salah, capitán de Egipto, que le eligió por delante del resto siendo el autor del gol que privó a su equipo, el Liverpool, de ganar la pasada Champions League. Dos periodistas, representantes de Camerún e Islas Salomón, fueron los otros que se decantaron por el futbolista del Real Madrid.

También tuvieron morbo las votaciones de los representantes. A pesar del conflicto que explotó antes del Mundial con Benzema, el seleccionador (Deschamps) y el capitán (Lloris) no se olvidaron de él. Para el técnico, solo Mbappé fue mejor y le puso por delante de Messi. Idéntica fue la votación del guardameta, ya retirado también de su selección.

Otros capitanes ilustres que votaron fueron Modric -puso a Benzema primero-, Pepe en vez de Cristiano -Mbappé delante de Modric y Benzema- y Van Dijk -Messi, Salah y De Bruyne-. El Real Madrid, el gran ninguneado de la velada, lo fue también por sorpresa para un ex, Odegaard, que votó a Messi, Haaland y Mbappé. Para cerrar los votos más llamativos, Alaba, como capitán de Austria, votó a Messi por delante de Benzema.

