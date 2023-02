Kylian Mbappé ya se 'vende': "Si voy a la Serie A, será al AC Milan"

Kylian Mbappé, en la gala 'The Best' Reuters

El futuro de Kylian Mbappé es un tema recurrente en el fútbol desde hace unas cuantas temporadas. Los rumores son constantes a su alrededor y tampoco él y su entorno hacen demasiado por acallarlos. Esta misma semana, en Francia se ha advertido sobre su posible salida del PSG este verano si no vuelve a renovar su contrato.

Mbappé firmó en mayo una ampliación hasta 2024, con una opción de ampliar otro año más cuya activación le corresponde exclusivamente al jugador. El PSG se plantearía la venta de su estrella en unos meses en caso de no tener respuesta sobre la ampliación, que caduca en junio, para evitar su salida gratis en un año.

Cuando se habla de una salida de Mbappé, todos los focos apuntan hacia un mismo lugar: el Real Madrid. Sin embargo, no parece que sea el único club que tiene en su cabeza el jugador francés. Es lo que se puede sacar de su respuesta a un aficionado durante la gala de los premios The Best celebrada este lunes.

Mbappé acudió como una de las estrellas del evento, siendo el segundo jugador con más apoyo en las votaciones al mejor del año. Ganó Leo Messi y Kylian, también presente en el mejor once, quedó segundo por delante de Karim Benzema.

En un momento de la velada, Mbappé -'perseguido' por su padre- es preguntado por su futuro por alguien que lo graba y responde con sinceridad: "Si voy a la Seria A, será al AC Milan", dijo mientras sonreía.

También es cierto que no es la primera vez que Mbappé lanza un guiño así al Milan. Tras renovar con el PSG, el delantero francés ya habló en una entrevista para La Gazzetta dello Sport sobre jugar algún día como rossonero: "Mi conexión con el Milan es especial. De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así que gracias a ellos yo también animaba a los rossoneri y veía muchos partidos del AC Milan", dijo.

Entonces dejó claro que en la Serie A solo vestiría sus colores: "Siempre dije: si juego en Italia será solo en el Milan. En cambio, si hubiera dicho lo contrario, me habrían matado... En serio, solo puedo felicitar por el Scudetto ganado al Milan, con muchos amigos franceses e Ibrahimovic, una leyenda a la que respeto mucho".

