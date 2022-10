Mbappé no tiene quien le quiera: Qatar se harta de sus exigencias y el Real Madrid descarta su fichaje

Kylian Mbappé ha pasado de ser el gran deseado a un problema para el PSG y un amor olvidado por el Real Madrid. Qatar realizó un gran esfuerzo económico para retener al futbolista y ya está cansado de sus estridencias. Justamente, las mismas que han hecho que el club blanco le haya cerrado las puertas de par en par tras lo ocurrido en el pasado mes de mayo.

"Este no es mi Mbappé", afirmó Florentino Pérez en una entrevista en El Chiringuito el pasado mes de junio. El presidente blanco confirmó su lejanía con el jugador del PSG en la gala del Balón de Oro que coronó a Benzema como el mejor futbolista del mundo. No hubo ningún gesto de complicidad entre el máximo mandatario madridista y el delantero parisino.

Todo ello, solo una semana después de que MARCA destapara que Mbappé quería, otra vez, salir del PSG. El atacante, nombrado sexto mejor jugador del mundo por France Football, renovó con el club francés por sorpresa el pasado mes de mayo. Un contrato multimillonario, del que se desconocen las cifras reales, y una multitud de promesas provocaron que Kylian rompiera su acuerdo con el Real Madrid y terminara prolongando su contrato hasta 2024, aunque posó con una camiseta que decía hasta 2025, con la entidad de la que es propietaria el estado de Qatar.

Sin embargo, Mbappé pidió irse del PSG en julio, solo dos meses después de aquel acto en el Parque de los Príncipes. El futbolista se siente engañado por el club y la propiedad está cansada de las exigencias del futbolista. Un pulso que no irá a ningún lado, ya que Mbappé seguirá en su jaula de oro.

Mbapé, antes de enfrentarse al Olympique de Marsella. REUTERS

Qatar no tiene ninguna intención de vender al delantero antes de 2024. Eso sí, no claudicará ante las estridencias. Esas mismas que han hecho que el Real Madrid pase página y no piense, en ningún momento, en Mbappé para el futuro. En el club blanco consideran la historia cerrada y la sensación de decepción con el futbolista perdura.

El propio Florentino Pérez lo dejó claro en El Larguero de la Cadena SER tras la gala del Balón de Oro: "No es que me aburra, es que ya ni lo leo el debate sobre Mbappé. Tenemos un futuro espectacular en nuestra delantera. Vinicius y Rodrygo son auténticos cracks. Los veo como Balones de Oro".

El 'favor' de Mbappé

De hecho, el Real Madrid considera que Mbappé le ha hecho un favor. En la entidad merengue están encantados con el vestuario y con la gestión de Ancelotti. Creen que el actual Mbappé, con peticiones más propias de una estrella del rock que de un futbolista, sería perjudicial para el ambiente del vestuario.

"Benzema, Vinicius y Rodrygo", esa es la respuesta de las altas esferas del Real Madrid a cualquier pregunta. Máxima confianza en la plantilla actual y, sobre todo, en la progresión de los dos jóvenes brasileños. Para un futuro, especialmente con la vista puesta en el verano de 2024, queda pendiente buscar un relevo a Benzema. Algo en lo que el club blanco ya trabaja, pero con prudencia sabiendo que aparecerán más nombres en el mercado de aquí a esa fecha.

Kylian Mbappé, delantero del PSG Reuters

Por tanto, a Mbappé solo le queda la opción del Liverpool. El club inglés se interesó dos veces en el pasado, tanto en 2017 como el último año, pero siempre apareció por detrás del Real Madrid. Ahora podría llegar su gran oportunidad con los problemas del futbolista con el PSG y con un Real Madrid que ya mira para otro lado.

Eso sí, Qatar se aferrará al contrato y si Mbappé quiere abandonar París tendrá que esperar hasta 2024. De momento, ya dio marcha atrás tras el encuentro contra el Olympique de Marsella: "Es falso que haya pedido salir en enero". Un paso a un lado, aunque recalcar que solo se refirió al próximo mercado invernal, para no enfadar demasiado a un Al-Khelaïfi que está cansado de la actitud del delantero.

