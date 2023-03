Ancelotti: "No necesito informes de los árbitros, me informo por mí mismo"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que no tienen "margen de error" en Liga, al encontrarse a siete puntos del líder, el Barcelona, antes de jugar en el Benito Villamarín frente al Betis este domingo (21:00 horas).

"Lo estamos manejando bastante bien. El equipo está en una buena condición física. Recuperaremos la semana que viene a Mendy. Es un partido difícil porque el Betis está bien organizado y juega un fútbol atractivo. No tenemos margen de error", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti insistió en su análisis de que hicieron un buen partido en Copa del Rey frente al Barcelona a pesar de la derrota 0-1, a la vez que quiso pasar página. El técnico italiano, además, defendió a la vieja guardia (Modric, Kroos y Benzema).

Futuro de Modric

"Eso no es un problema, porque hará lo que tenga que hacer. Está hablando con el club y tomará la decisión más adecuada. No es un problema".

Vinicius, ¿cansado? "No, en absoluto. Lo importante es que Vinicius no pierda la ilusión de jugar. En los últimos partidos le han marcado muy bien... le ha costado".

¿Bajón de Benzema?

"En línea general, para un delantero no es siempre posible marcar todos los partidos ni jugar a tope. La posición de delantero es la finalización del trabajo de un equipo, que a veces lo puede hacer mejor o peor. Karim no me preocupa. Lo veo bien, en mejor condición física que la primera parte de la temporada. Si no marca un partido, no pasa nada".

Juego lento con Modric y Kroos

"No pienso así, y punto. No veo este problema porque la velocidad del juego no es de correr más sino de pensar antes. Ellos tienen esa capacidad. A mí me han enseñado a que hay que hacer correr el balón porque el balón no suda".

️ @MrAncelotti: "El equipo está en una buena condición física. Haremos todo lo posible para intentar ganar".#RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/yYy7rBDDgH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2023

Informes de árbitros

"No lo necesito. Yo conozco los árbitros y siempre me he informado por mí mismo. Por el hecho de tener muchos partidos, tienes el conocimiento de todos ellos y no necesitas de un informe para saber cómo un árbitro pita".

Tchouaméni, en crecimiento

"No hay que olvidar que cuando Tchouaméni llegó, sorprendió a todos con la rápida adaptación que ha tenido. Tras el Mundial ha bajado un poco. Ahora está en buena condición y aportará como la primera parte de la temporada. Dicho esto, Camavinga lo está haciendo bien".

Ceballos

"Está bien, lo veo bien. No ha podido jugar en los últimos partidos y está preparado para cuando le toque. No me fijo en los minutos, solo en poner el equipo que creo que es mejor".

Problemas contra bloques bajos

"Sufrimos con bloques bajos. No quiero cambiar a una referencia ofensiva con altura, yo quiero a Karim Benzema. Nos mejora el juego de calidad en ataque y por eso somos el equipo que más goles ha marcado en Liga. Rodrygo nos puede ayudar porque tiene calidad en espacios reducidos. De haberlo tenido [se lesionó en Anfield], podría habernos mejorado en este aspecto. No queremos tener un delantero centro de altura. Entonces habría que meter centros y perderíamos calidad".

Papel de Álvaro Rodríguez

"Álvaro tiene la calidad no solo como revulsivo. Es muy joven, pero si uno es bueno no pasa nada. Está progresando, está entrenando bien".

Militao, mejor central del mundo

"Sí. ¿Algo que añadir más? -risas-".

Delantera con Benzema y Álvaro

"Sí. Se puede variar el sistema con un 4-4-2. Como pareja pueden formar una buena. Karim está acostumbrado también a actuar de una posición intermedia y no solo de delantero centro. Es una posibilidad que no hay que descartar".

