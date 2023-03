¿Dónde ver el Betis - Real Madrid? Fecha, hora y TV del próximo partido de La Liga

Este domingo 5 de marzo, el Real Madrid visitará el Estadio Benito Villamarín para enfrentarse al Real Betis. El partido se disputará a partir de las 21.00 hora peninsular española y corresponde a la jornada 24 de La Liga. Será el primer partido tras el Clásico vivido en el Santiago Bernabéu de la Copa del Rey.

Un partido donde el Real Madrid quiere dejar atrás la derrota sufrida frente al conjunto culé. Por lo tanto, el encuentro contra el Betis se antoja crucial olvidar el varapalo de la ida de la Copa del Rey, donde los blancos se encuentran por detrás en la eliminatoria a la espera de lo que ocurra en la vuelta.

Además, servirá para que los de Carlo Ancelotti puedan encontrar una rendija para la que agarrarse a La Liga. Tras el empate sumado la pasada jornada frente al Atlético de Madrid, el Real Madrid quiere proseguir su escalada en la clasificación y así recortar los siete puntos que le separan del FC Barcelona.

En la ida, el cuadro merengue consiguió una justa victoria gracias a los goles de Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Para los verdiblancos, fue Canales el que anotó el tanto del honor. Por lo tanto, es un resultado que el Real Madrid tratará de reeditar y así dejar atrás la mala racha tras dos partidos sin conocer el triunfo.

Eso sí, el técnico madridista no podrá contar con dos jugadores importantes en la rotación. Ferland Mendy y David Alaba continúan aquejados de sus respectivos problemas físicos y no podrán ser de la partida para enfrentarse al Betis. De hecho, no estuvieron presentes en el último entrenamiento del equipo.

¿Dónde es el Real Betis - Real Madrid?

El encuentro entre el Real Betis y Real Madrid del 5 de marzo tendrá lugar en el Estadio Benito Villamarín, con capacidad para 60.721 espectadores.

Horario Real Betis - Real Madrid

¿Cuándo y a qué hora es el Real Betis - Real Madrid?

El partido tendrá lugar el domingo 5 de marzo. En cuanto al horario, se disputará en España a las 21:00h. En México serán las 14:00h y en Argentina las 17:00h.

¿En qué canal se puede ver el Real Betis - Real Madrid?

En España podrá verse en televisión a través de Movistar LaLiga de Movistar+. También se podrá ver a través de todos los operadores que tengan el paquete de fútbol y online a través de las aplicaciones de Movistar+.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU hará del partido correspondiente a la jornada 24 de La Liga entre Real Betis y Real Madrid de la temporada 2022/2023.

