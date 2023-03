Benzema lanza un aviso a Deschamps y pone en alerta a Francia

Karim Benzema va a hablar. Al menos eso es lo que ha dejado entrever el delantero del Real Madrid en su perfil de Instagram. Aunque todavía no se ha resuelto su futuro en el club de Concha Espina, el tiro del futbolista francés parece ir encaminado a explicarse ante las últimas declaraciones de Didier Deschamps.

Ya al conocer la palabras del seleccionador de Francia, Benzema reaccionó con el siguiente mensaje: "Pero qué atrevimiento". Pero ahora ha dado un paso más adelante en su particular guerra con Deschamps al publicar estas palabras: "Daré explicaciones para la gente".

Aunque las diferencias entre ambos comenzaron mucho antes. De ser apartado de la selección de Francia por el 'caso Valbuena' a regresar para poder formar parte de la convocatoria en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, una lesión le volvió a alejar de su sueño.

Publicación de Karim Benzema en Instagram

Antes del final de la Copa del Mundo, que acabó perdiendo Francia ante la Argentina de Leo Messi, se pudo ver a Karim Benzema volviendo al trabajo con el Real Madrid. Todavía estaba dentro de la lista gala al no haber sido dado de baja por el seleccionador. Pero Didier Deschamps decidió no llamarle para esas últimas citas del Mundial. Un error tremendo.

Francia cayó ante Argentina y se quedó sin conquistar por segunda edición consecutiva el Mundial de fútbol. Quién sabe si con Benzema el resultado hubiera sido diferente. Pero lo que ocurrió después es que se activó la renovación de Deschamps al alcanzar la final del torneo. Una cláusula que el seleccionador francés firmó con el ya expresidente de la FFF, Noël Le Graët.

[Lizarazu aviva el incendio de Francia: la defensa de Zidane, ataques a Le Graët y dardos hacia Deschamps]

Ante la renovación automática de Deschamps, que no todos vieron con buenos ojos en el país vecino al esperar la llegada de Zidane al banquillo de Les Bleus, Benzema decidió dar un paso a un lado y anunció su retirada de la selección gala a sus 35 años. Decisión provocada por la continuidad de Didier en el banquillo del combinado francés.

Palabras de Deschamps

La relación está rota entre ambos. Algo que se pudo ver con las últimas declaraciones de Deschamps sobre Benzema en Le Parisien y Le Figaro: "Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo".

"Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: 'Karim, no hay prisa'. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto", afirmó Deschamps. Pero parece, ante lo publicado por Benzema, que el '9' del Real Madrid no está de acuerdo con la versión de su ya exseleccionador.

Sigue los temas que te interesan