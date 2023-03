Deschamps habla de la polémica con Benzema en el Mundial y Karim le llama "mentiroso"

La salida de Karim Benzema de la concentración de Francia para el Mundial de Qatar sigue dando que hablar. Es la primera vez que Didier Deschamps, seleccionador galo, al que Le Gräet renovó antes de salir de la FFF por sus escándalos, da su visión de aquello con tanto detalle. Ha sido en una entrevista para Le Parisien.

Lo primero que hace Deschamps es intentar desmentir que no se hizo un diagnóstico sólido de su lesión: "Nos ofende que se diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Karim se incorporó el 14 de noviembre tras un periodo de semi inactividad en su club [jugó 26 minutos con el Real Madrid el 2 de noviembre ante el Celtic]. Siguió un programa individualizado, se pospuso su regreso a los entrenamientos colectivos. No tenía cien por cien claro que pudiera ser titular en el primer partido contra Australia".

A lo que añade: "Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética. Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética".

Deschamps asegura que Benzema no iba a poder jugar hasta después de lo que se dijo: "Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre".

Y cuenta cómo se fraguó su salida de la concentración: "En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: 'Karim, no hay prisa'. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto".

El amistoso, el vestuario...

Otro punto polémico fue el amistoso que llegó a jugar con el Madrid mientras se celebraba el Mundial, demostrando que estaba listo físicamente. Deschamps no se toma demasiado en serio una prueba así: "¿De verdad crees que es comparable a la intensidad de una semifinal del Mundial? A pesar de su talento y estatus, que nadie ha puesto en duda nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? El propio Karim me dijo que no habría estado listo".

Deschamps también desmiente que determinados jugadores (Lloris o Griezmann) celebraran la marcha de Benzema: "Para nada. Ningún jugador estaba contento con su marcha según se podía escuchar o leer. Karim también lo sabe. No sé quién difunde esos rumores. Ya ni siquiera es controversia, es malicia. Si aparecían las sonrisas no era porque Karim nos hubiera dejado, sino porque el equipo estaba ganando".

Karim Benzema, con el brazalete de capitán del Real Madrid Reuters

Para terminar con el 'caso Benzema', Deschamps revela que habló con él semanas después del Mundial y ahí le comunicó su retirada del equipo: "Lo llamé después de la renovación de mi contrato. Tuvimos una larga charla. Lo volví a llamar más recientemente para saber su predisposición de cara a las próximas convocatorias y me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus argumentos. A él le corresponderá comunicarlos o no", concluyó.

La respuesta de Benzema

La explicación de Deschamps ha generado cierta controversia, más aún tras la respuesta del propio Benzema. El delantero del Real Madrid, de baja este fin de semana por una nueva lesión, se pronunció en sus redes tras la entrevista del seleccionador. Colgó dos mensajes de lo más reveladores.

En el primero, citaba la propia declaración de Deschamps sobre lo que ocurrió en el Mundial y añadió: "Pero qué atrevido". En el segundo post, Benzema cuelga un vídeo en el que una persona repite la palabra "miente" y él escribe: "Querido Didier, buenas noches". Un emoji con la cara de payaso termina por dar forma a su respuesta.

