Lizarazu aviva el incendio de Francia: la defensa de Zidane, ataques a Le Graët y dardos hacia Deschamps

Cada día que pasa se agita más el avispero en torno a la selección de Francia y de su Federación. El último en participar del conflicto había sido Patrice Evra, quien defendió a su excompañero Karim Benzema. Sin embargo, no dejan de sumarse leyendas a la turbia situación que atraviesa el combinado galo.

Ahora, quien ha jugado sus cartas ha sido otro exintegrante del equipo nacional como Bixente Lizarazu, quien ha hablado en L'Équipe para repasar, punto por punto, los últimos escándalos que han salpicado a la selección y a la Federación. Desde los ataques de Le Graët contra Zidane hasta las dudas que genera el hecho de que Deschamps haya firmado un contrato hasta el año 2026, lo cual considera insostenible.

"La continuidad tendría que haber sido dos años más y vemos después de la Eurocopa. Me parecía más saludable, sobre todo porque Didier ya habrá tenido un contrato de arrendamiento de doce años al frente de los Blues. Es mucho para un vestuario...".

[Noël Le Graët se enfrenta a una posible condena de tres años de cárcel por acoso sexual y moral]

Lizarazu no es partidario de alargar una relación durante tanto tiempo y considera que esa decisión es culpa de Noël Le Graët, presidente de la Federación. Sin embargo, considera que la crisis que vive el actual directivo está provocada por hechos más graves que las decisiones tomadas con la situación del banquillo. Por ello, está muy a favor de que se le haya apartado y de que todo esté encaminado para su cese.

Didier Deschamps y Noël Le Graët, antes de la final del Mundial de Qatar Reuters

"Fue la decisión correcta. La retirada fue lo mínimo que se pudo hacer tras el comentario. Lo que es una locura es haber llegado a esto cuando acabamos de jugar una final del Mundial. Pero el ataque de Noël Le Graët a Zidane fue la gota que colmó el vaso. Habiendo ganado tres Champions con el Real Madrid, también es un legítimo candidato a ser entrenador de la selección y nunca ha ocultado su deseo de serlo algún día, sin ir más allá de declarar su disponibilidad y su amor por la selección de Francia. Todos deberíamos estar contentos con esto y el presidente de la FFF el primero, en lugar de hablar de Zidane con tanta falta de respeto".

[Le Graët, el enemigo de Zidane: acusado de acoso sexual y en el punto de mira del gobierno francés]

Defensa a ultranza de Zidane

Lizarazu, quien fue compañero de 'Zizou' en la selección, asegura que es muy grave tocar a una figura de su calado porque significa cargar contra todo un país: "Zidane es una leyenda del fútbol francés y toca a todos los franceses. Por qué pudimos escuchar directamente en esta entrevista el desprecio que podía tener por un jugador tan emblemático como él".

"La gente reaccionó espontáneamente. También creo que marcó mucho la rápida reacción de Kylian Mbappé. . Noël Le Graët ha sido un líder de talla en el pasado. Desde hace varios meses, incluso años, hay comportamientos o discursos que desafían y que no prolongar más. A Noël Le Graët lo conocí cuando era jugador de la selección de Francia, estaba en la delegación, y era un líder brillante. Pero hoy, no es la misma persona".

[La traición de Le Graët a Zidane: le prometió ser seleccionador y le ocultó la cláusula de Deschamps]

Por último, vuelve a ejercer su defensa sobre la figura de Zidane y asegura que él no tiene nada en contra de Deschamps como se ha intentado vender desde algunos sectores: "Es un mito. No tiene rivalidad con Deschamps. Quiere entrenar al más alto nivel y ganar. Se reveló en la profesión de entrenador, ya hizo historia con el Real Madrid. Ahora quiere hacerlo con los Blues porque, para él, no hay nada por encima de la selección de Francia".

"Es normal, es su historia y es su destino. ¡Para mí, de todos modos, no puede haber rivalidad deportiva con 'Zizou'! Es el mejor de nosotros, es un icono del fútbol francés y mundial. Está Platini en la generación del 82 y Zizou en la del 98. Incluso como entrenador hizo algo increíble, nunca visto, con este hat-trick en la Champions League".

