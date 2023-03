Nacho y su renovación: "La felicidad que me da esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado"

Nacho Fernández sigue jugando al despiste con el asunto de su renovación. La intención del central español es continuar en el Real Madrid, club que considera su casa. Sin embargo, sabe que es pronto para hablar y que tendrá que sentarse con los altos directivos de la entidad merengue una vez concluya la temporada.

En los últimos meses ha jugado mucho más minutos que en el inicio de una temporada bastante aciago para él. Por ello, se encuentra más contento y con más confianza. Sin embargo, el defensa español mantiene que su renovación no va a depender de los minutos que dispute de aquí hasta el final del curso, si no más bien de las sensaciones que le transmita el club de cara al próximo año.

De momento, no quiere mojarse, aunque no duda en reconocer que más feliz de lo que es en el Real Madrid no va a ser en ningún sitio y que eso le acerca a aceptar la oferta del club blanco para continuar: "Es una decisión que no depende de lo que juegue. Lógicamente, si todo va como hasta ahora es más fácil pensar que la felicidad que me da esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado".

Mensaje directo a la afición y al club de Nacho Fernández. El canterano, que terminó con el brazalete de capitán y exhibiéndose para servir en bandeja el tercero a Marco Asensio, vivió una jornada muy especial con el Santiago Bernabéu. La afición merengue coreó su nombre una y otra vez pidiendo su continuidad después de asistir al mallorquín en una jugada marca de la casa.

Nacho Fernández durante su gran jugada contra el RCD Espanyol EFE

Nacho arrancó desde el carril zurdo, dribló a varios rivales por calidad y potencia y metió un balón en profundidad perfecto para la llegada de Asensio. Un tanto que cerraba el partido y que dejaba una victoria muy importante para los blancos: "Era importante volver a ganar, veníamos de malos resultados. Esta victoria nos da confianza en una semana importante y difícil".

Buenas sensaciones con la renovación

El Real Madrid volverá a jugar este miércoles en Champions contra el Liverpool y después llegará otro Clásico en Liga el próximo fin de semana. Dos encuentros en los que la temporada del conjunto blanco estará totalmente en juego y más si llega un pinchazo este domingo de los azulgranas ante el Athletic en San Mamés como espera el vestuario merengue.

"Para nosotros está marcada en rojo cada jornada. Vamos por detrás a mucha distancia del Barça y cada jornada es vital. La semana que viene es contra ellos y era importante sacar esta victoria".

Por último, Nacho habló también de su espectacular jugada y de esa petición de continuidad del Santiago Bernabéu: "Ha sido una buena jugada. No estoy acostumbrado a estas incursiones, pero estoy contento porque ha salido muy bien". Aunque más contento está con el calor de la afición: "Todo el mundo sabe que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando unos meses de mucha continuidad y eso también se nota físicamente. A día de hoy soy feliz, no voy a decir nada más. Me gusta vivir el presente y me quedo con cosas como esta. Esto me hace pensar para bien".

