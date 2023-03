Ancelotti ya piensa en el Liverpool: "Tenemos la ventaja y somos favoritos, pero hay que jugar a tope"

El Real Madrid consiguió un importante triunfo frente al Espanyol y sumó tres puntos que le acercan un poco más al FC Barcelona. El partido fue analizado por Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la victoria. En ella, el italiano comentó la importancia de lo logrado.

Además, también dejó las claves de la mejoría blanca y señaló a la movilidad como uno de los grandes méritos conseguidos en su enfrentamiento contra el cuadro perico. Ahí, Vinicius y Rodrygo fueron los grandes protagonistas y se convirtieron en un constante martirio para la zaga rival.

También quiso recalcar la importancia del partido frente al Liverpool. Ancelotti aseguró que no tienen que confiarse y puso como el ejemplo la eliminatoria contra el Chelsea de la temporada pasada como ejemplo.

Sensaciones tras el partido

"Es un partido bueno porque no lo hemos empezado bien y se podía complicar. El gol no ha afectado a nuestro juego. He hablado con el árbitro para que me explicase la amarilla a Vinicius y me ha dicho que había sido por un agarrón".

"Le he visto bastante bien. Perdió un par de balones. Estos no son los partidos ideales para él, que tiene una habilidad defensiva. Está muy bien y confiamos mucho en él".

Facilidad para marcar

"Vamos a por las próximas 100 victorias. Hemos tenido más movilidad de lo habitual, hemos intentado entrar más por la derecha. Rodrygo ha jugado más por esta banda, Vinicius ha jugado muy bien. Hemos tenido más oportunidades".

El Liverpool

"Hemos tenido la experiencia del año pasado contra el Chelsea. Tenemos ventaja, por eso somos favoritos, pero el otro dato es que tenemos que jugar otros 90 minutos que tenemos que jugar con la misma actitud que la ida. La ventaja la tenemos, pero no podemos pensar en manejar el partido, los resultados, tenemos que jugar 90 minutos a tope".

Vinicius

"Creo que muchas de sus tarjetas han sido por protestas. Me ha parecido muy ejemplar su actitud. Ha jugado muy bien y tiene que seguir así. Ha recibido demasiadas amarillas para las patadas que recibe".

Problemas en el lateral izquierdo

"Es un aspecto que tiene que mejorar. Es un jugador que tiene muy poca experiencia y tiene que ir adquiriéndola. Mi idea es darle minutos de interior como ya comenté".

Esquema del equipo

"Depende un poco de la estrategia del rival. Como ha sido el Espanyol hoy, donde prefiero tener dos extremos. Contra el Betis era mejor poner un mediapunta como hicimos con Rodrygo. Hemos intentado jugar con dos por fuera como hemos hecho hoy".

Caso Negreira

"Mañana está la reunión de la Junta Directiva. Prefiero focalizarme en el tema deportivo".

Acierto goleador de Militao

"Militao puede ser un gran delantero. No sé si Rodrygo puede ser un gran defensa. Si Rodrygo no ha marcado puede ser muy útil para el equipo. Militao ha sido muy contundente y Rodrygo marca poco porque le pido trabajar".

Champions League

"Las tres son muy difíciles llegar al final. Tenemos desventaja en Copa y Liga y una pequeña ventaja en Champions. Pero esto no quiere decir que sea fácil. La Champions es la competición más complicada del mundo".

