Vinicius estalla por los arbitrajes: el que más faltas recibe y de los más amonestados de España

Vinicius no puede más. El jugador brasileño está harto del trato que le dan los árbitros semana tras semana en España. De hecho, está más cansado de cómo se toman sus jugadas los colegiados que de la dureza y de la hostilidad con la que le tratan muchos rivales y aficiones contrarias. En la victoria frente al Espanyol vivió un nuevo ejemplo.

El extremo del Real Madrid parece tener asumido que por sus características, su destreza y su calidad, las defensas rivales le buscan más que a cualquiera de sus compañeros. Sin embargo, el madridista empieza a estar muy cansado de la gran cantidad de tarjetas amarillas a pesar de ser futbolista de ataque y que basa su juego en el regate y en la velocidad y no en detener a sus oponentes.

Ante el RCD Espanyol se volvió a repetir una situación que ya ha padecido hasta en 12 partidos esta temporada. De nuevo vio una tarjeta amarilla bastante polémica por un tímido encontronazo con Rubén Sánchez. El brasileño impide el avance del jugador perico por detrás en una acción que, más allá de ser falta, no requería de una sanción mayor. Sin embargo, Vinicius vio la duodécima tarjeta amarilla de la temporada.

Con esa cartulina, que durante muchos minutos hizo contener la respiración de la afición del Santiago Bernabéu ya que si hubiera visto una segunda se hubiera perdido El Clásico de la próxima semana contra el Barça, Vinicius se ha convertido en uno de los jugadores del fútbol español que más amarillas ha visto esta temporada.

Pocos superan esas 12 amonestaciones. En el fútbol español, solo un jugador de un corte más defensivo como es Álex Baena, centrocampista del Villarreal, que ha visto 15 amarillas (10 en Liga, 1 en Copa del Rey y 4 en Conference League). De hecho, si se sale a Europa, los datos de Vinicius se igualan con futbolistas de corte defensivo y destructor como Verratti, del PSG, o Andrich, del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ellos dos también han visto 12 amarillas.

Óscar Gil comente una dura falta sobre Vinicius EFE

La tarjeta vista ante el Espanyol supone la octava que le muestran en La Liga, el brasileño se cuela en un apretado Top10 con centrales, laterales y mediocentros defensivos. Además, Vinicius ha visto otras tres en la Copa del Rey, las que le convierten en uno de los jugadores más amonestado del territorio nacional.

Una curiosa situación la suya ya que es, con una amplia diferencia, el futbolista que más faltas recibe de todas las grandes ligas de Europa. Además, de las 12 amarillas que ha visto Vinicius esta temporada solo una ha sido en Champions. Un contraste claro que evidencia una diferencia de trato tanto dentro como fuera de España.

Indignación del Real Madrid

La amarilla mostrada por Figueroa Vázquez hizo estallar a Vinicius, que habló alto y claro tras el partido contra el Espanyol: "Cuando los demás hacen falta no sacan amarilla. Cuando yo hago la primera, amarilla para mí. No quiero que me protejan, quiero que piten lo que es. Cuando llevan 15 faltas, le sacan tarjeta en el minuto 89. Para eso que no la saque y no perdemos tiempo".

La situación ha llegado a un punto de hartazgo tan grande para el brasileño que hasta cuando sus rivales ven tarjeta salen ganando porque suele ser al final de los partidos después de una sucesión de patadas, agarrones y ataques y hacia su juego. Además, ya se ha convertido en un habitual que sus compañeros o que Carlo Ancelotti tengan incluso que saltar al terreno de juego para calmarle. Ante el Espanyol fue Toni Kroos.

Su entrenador Carlo Ancelotti también intentó defenderle y por eso habló con Figueroa Vázquez sobre la tarjeta que le mostró al brasileño: "He pedido explicación al árbitro por la tarjeta de Vinicius, me ha dicho que era un agarrón persistente". Poco después defendió el buen nombre de su estrella: "Hoy ha estado ejemplar. No ha protestado, se ha dedicado a jugar al fútbol".

