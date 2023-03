Ceballos: "No quiero renovar con el Madrid si no me lo merezco"

Dani Ceballos ha hablado abiertamente sobre su futuro en el programa Universo Valdano de Movistar Plus+. Esta es la primera vez que lo hace en estos términos, ya que desde hace un tiempo se especula sobre si acabará firmando su renovación con el Real Madrid o si, por el contrario, se marchará del Santiago Bernabéu al final de la presente temporada.

El centrocampista no tiene prisa. Y, sobre todo, no quiere recibir una oferta para renovar si es algo que no merece. Meritocracia. Eso es lo que pide Ceballos en medio del culebrón sobre su futuro. Eso y también "jugar al fútbol". Además de, por supuesto, que le dejen hacer en paz su trabajo, ya que hasta el final de la temporada no va a decidir nada.

"Yo quiero jugar al fútbol y que me juzguen por mi nivel en el terreno de juego. No quiero renovar con el Real Madrid si no me lo merezco. No quiero ir a otro club si no me lo merezco. Quiero disfrutar, ¿que me quedan tres meses? Pues quiero jugar esos tres meses. Y a partir de que termine mi temporada, hablar con quien tenga que hablar, reunirme con mi familiar y valorar lo mejor (para su futuro)", ha afirmado.

"No quiero una renovación si no me la merezco"@DaniCeballos46, a las 23:05 en #UniversoValdano pic.twitter.com/wVYfAYbzbi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 13, 2023

De lo que es consciente el futbolista andaluz es que la afición del Real Madrid le quiere. Algo que ha comprobado en primera persona al escuchar al Santiago Bernabéu corearle "¡Ceballos, quédate!". Precisamente, él mismo mandó, después de la victoria ante el RCD Espanyol en La Liga, un mensaje con doble fondo. Y es que escribió esas mismas palabras para referirse a la situación de Nacho Fernández, algo que hace pensar en que quiere seguir jugando más tiempo con él... en el Madrid.

Ceballos y el fútbol

El fútbol ha marcado la vida de Ceballos y, por supuesto, su Utrera: "Hay muchos jugadores que han marcado época en Utrera. Es la cuna del fútbol en Andalucía. Te da ese punto de la calle necesario. Esa picardía y esa sabiduría... aprendes cosas que no te lo dan los entrenamientos. Se está muriendo esto de jugar en la calle.".

De ahí al Betis, uno de los clubes de su corazón: "Mi llegada al Betis fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera como futbolista. Jugar en el Villamarín era algo mágico. Para mí jugar en el Betis era lo más grande. Fue una experiencia muy bonita. Tuve un gran vestuario. Adán fue prácticamente mi padrino. Tuve una época que no quería subir a entrenar con el primer equipo porque me daban patadas".

Después de su paso por el Betis, su carrera ha estado marcada por el Real Madrid, el Arsenal y también las lesiones. Ahora vive un momento más dulce y de ello también ha hablado: "Cuando llegas al Madrid tan joven es diferente. Te das cuenta rápido al club que llegas y la exigencia que tiene jugar aquí. La edad perfecta la he descubierto hace poco tiempo. Es cuando mejor me encuentro de mi carrera deportiva".

¡Solo conjuga el verbo enchufar!@DaniCeballos46 también es del club de #dormiresdecobardes pic.twitter.com/CMNCRA4z2t — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) March 13, 2023

Además, ha recordado una enseñanza en materia de fútbol, y también de trabajo, que marca su camino: "Si quieres ganar dinero de verdad, tienes que tener sacrificio. No vale con hacer cuatro regates y poner un centro de gol. Hay que trabajar de mediocampo para atrás. Ahí es donde un jugador se hace importante. Eso me lo dijo Pepe Mel y se me quedó grabado".

Real Madrid

En referencia al equipo blanco, Ceballos ha apuntado lo que más le gusta de jugar en el Real Madrid: "A mí me encanta correr por Vinicius o por Benzema. Son jugadores que marcan la diferencia en los partidos. Hay que entender que son los que te ganan partidos y hay que ayudarles".

Tampoco se ha olvidado de Florentino Pérez: "Florentino me dijo que yo era el futuro del mediocampo del Real Madrid. Fue él quien me convenció de venir. El ritmo de pelota cuando llegue a los primeros entrenamientos... yo me creía buen jugador. Las posesiones volaban. Me costó cogerlo. Me di cuenta que tenía que pensar mucho antes. Me costó, pero vi que de jugador profesional a ser élite hay un paso muy grande".

Ni de Zinedine Zidane y su rifirrafe: "Puedo llegar a entender a Zidane con el paso del tiempo. Tenía a jugadores como Luka (Modric) o Toni (Kroos) por delante. Cometí errores porque estaba en un momento de frustración. Siempre intenté dar el cien por cien, pero es difícil cuando no tienes participación".

La Selección

Del Real Madrid a la selección española de fútbol, en la que ya está al frente Luis de la Fuente, alguien a quien conoce muy bien: "Luis de la Fuente se merece ser seleccionador. Ahora tiene una oportunidad para hacer las cosas bien. Estoy seguro que ganaremos trofeos con España juntos al cien por cien. Conoce a todos los jugadores jóvenes de España. Puede juntar experiencia con talento y puede ser un punto de inflexión para los retos futuros".

