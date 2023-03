El análisis de Chus Mateo y Hanga del Anadolu Efes - Real Madrid de la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto continúa con su maratón de partidos en este mes de marzo. Máxima exigencia y también una carga que se va acumulando en el vestuario merengue. Este martes toca visitar al Anadolu Efes en Estambul (Turquía). En la previa del encuentro han hablado Chus Mateo y Adam Hanga después de que el domingo los merengues arrollasen al Surne Bilbao Basket.

Partido ante Anadolu

"Es un partido importante, en una cancha difícil y contra el vigente campeón. Vamos con ganas de seguir sumando para conseguir, primero, clasificarnos para playoffs y, luego, lograr la ventaja de campo. Es un buen partido para que nosotros salgamos fortalecidos, pero no para eliminar gente de la ecuación de los playoffs".

Chus Mateo, en rueda de prensa Real Madrid

Estado de Williams-Goss y Yabusele

"Williams-Goss no va a viajar. Tiene una rotura en el abductor y hasta dentro de un par de días no sabremos si es de grado 1 o 2. Va a viajar Yabusele, pero no sé si podrá jugar. Las lesiones alteran planes, pero las entradas y salidas de jugadores complican las cosas".

Sexto partido en 12 días

"Es lo que hay, no podemos pararnos a pensar en que la carga de partidos es grande y que algunos jugadores han caído lesionados por esta carga. Contra el Bilbao tuvimos la posibilidad de que algunos jugadores adquirieran importancia. Tratamos de no volvernos loco con este calendario y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos poco tiempo para entrenar e intentamos aprovechar los partidos para mejorar cosas".

Sobre el rival

"Pensamos que van a estar todos. Es un equipo campeón y no hay que pensar en sus bajas. No valoramos si están tocados o no. Sabemos cómo funciona esto y más con el Anadolu Efes".

Carlos Alocén

"Lleva más de un año trabajando, pero ha tenido que ir parando en algún momento. En la mentalidad del cuerpo médico y técnico está que se recupere bien. Hay que ser paciente y no marcarse fechas. Esperamos que Alocén y Randolph se recuperen lo antes posible".

Adam Hanga

Partido que esperan

"Afrontamos un partido que nos va a costar muchísimo y que es muy importante para Anadolu Efes, ya que se encuentra a dos victorias de los puestos de playoff. Para ellos es una final porque, si no ganan, su situación se complicaría bastante. Espero un partido muy difícil, muy duro, muy físico y peligroso para nosotros. Hay que estar preparados".

Claves del choque

"Tenemos que jugar muy bien en defensa. Sabemos que Anadolu Efes juega mucho uno contra uno. Debemos asumir responsabilidades individuales en defensa, pero también defender como equipo. En ataque necesitamos un buen acierto en el lanzamiento exterior, pero creo que, si defendemos bien, tendremos buenas opciones para llevarnos la victoria".

