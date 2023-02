El cambio radical de Dani Ceballos: de descarte del Real Madrid a ídolo del Santiago Bernabéu

"¡Ceballos quédate, Ceballos quédate, Ceballos quédate!". Esas fueron las palabras que el jugador del equipo blanco escuchó durante muchos minutos del Real Madrid - Valencia de Liga de este jueves. El jugador utrerano volvió a cuajar una actuación portentosa y consiguió lo que otros muchos han soñado: meterse de lleno al Santiago Bernabéu en el bolsillo.

La situación de Dani Ceballos en el Real Madrid ha cambiado de manera radical en las últimas semanas. Ha pasado de estar casi desahuciado y a no tener sitio en la primera plantilla sin contar para Ancelotti a ser un jugador clave. El partido de Copa del Rey contra el Villarreal cambió su rumbo, pero el del Valencia ha sido el salto definitivo.

Cuando parecía que la remontada en El Madrigal había sido su gran noche, ha llegado su encuentro mágico con la grada del Santiago Bernabéu ante el conjunto che para dar un impulso a un jugador que cada vez tiene más cerca la permanencia en el Real Madrid. Lo que parecía un imposible para Ceballos, ahora es casi una necesidad para 'Carletto'.

Desde que el andaluz tuvo su mágica aparición contra el equipo de Quique Setién no se ha perdido ni un solo partido. Ya venía de jugar en la final de la Supercopa de España contra el Barça y tras deslumbrar en La Cerámica ha sido titular contra el Athletic en San Mamés, fue clave saliendo desde el banquillo en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y no ha salido del once titular ni contra la Real Sociedad ni contra el Valencia. Contra el equipo de Voro es la primera vez que disputa el partido entero a excepción del de Copa del Rey contra el CP Cacereño.

El cambio de Ceballos

Hay varios factores que marcan el cambio de Dani Ceballos en el Real Madrid y que han reconducido su situación en relación a su futuro. El excentrocampista del Real Betis ha sabido coger su discreto rol en el equipo y hacerlo virtud. Aprovechar la oportunidad que se le ha puesto delante por las bajas y las rotaciones para hacerse fuerte en el once titular.

Dani ha cambiado tanto dentro como fuera del campo y ese es el camino más sencillo para agradar a la afición. La calidad de Ceballos nunca ha estado en duda, sin embargo, se pedían de él otras cualidades que crearan a un centrocampista más completo y más moderno. Ahora, a su enorme técnica individual en el regate, en la conducción y en el pase, se une también su enorme trabajo defensivo.

Dani Ceballos durante un partido contra el Valencia Europa Press

El andaluz es ahora mismo un portento físico y un sinónimo de derroche constante. Está en todas partes, tanto en ataque como en defensa, y sigue siendo clave en la elaboración del juego ofensivo. Tan pronto aparece recogiendo la pelota de los centrales como llegando hasta el área rival para apoyar a los delanteros, buscar el último pase o incluso el disparo. Está crecido y se le nota que disfruta.

El otro gran cambio de Dani se ha podido ver fuera del terreno de juego. Con sus declaraciones y con su implicación con la grada del Santiago Bernabéu. Ceballos quiere quedarse y sabe que tiene unos pocos meses para ganarse ese hueco que ahora mismo tiene. Por eso, ha dado de lado cualquier oferta para centrarse en ganarse esa renovación. Y eso ha encandilado al madridismo que ve que él sí ha entendido lo que requiere el Real Madrid.

La renovación, cuestión obligada

Tanto ha cambiado la situación de Dani Ceballos que ha pesado de ser un asunto que no preocupaba en exceso al Real Madrid, una operación que se podría cerrar a la baja sin hacer ruido, a estar en camino de ser una prioridad. En el club blanco, empezando por Ancelotti, han visto que Ceballos no solo es un buen complemento para la plantilla, sino que puede ser una pieza del once titular que marque la diferencia.

Esta circunstancia hace que el centrocampista disfrute de una posición muy diferente para negociar su renovación. Sabe que el Real Madrid no va a hacer locuras por retenerle, pero ahora sí es un valor más importante tanto para su actual equipo como para el resto del mercado. Muchos equipos ya están poniendo los ojos sobre su figura y el andaluz, si sabe utilizar esa carta, podrá obtener un gran contrato este verano.

Parece que el asunto de su renovación, tras la petición unánime del Santiago Bernabéu, ha cogido una importancia por encima de otras como la de Marco Asensio. Es el jugador de moda y uno de los que le ha cambiado la cara al equipo en este mes de enero tan complicado. Ceballos no solo ha ganado poder en las negociaciones, sino que se acerca merecidamente a su renovación en el Real Madrid.

