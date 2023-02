Vinicius, víctima de una campaña: del 'me gusta' de Monchi por la patada de Paulista al palo de Kempes

Los Real Madrid - Valencia siempre suelen ser partidos de alto voltaje y marcados por la tensión y por los roces. El disputado este jueves en el Santiago Bernabéu correspondiente a la jornada 17 de La Liga, aplazado por la disputa de la Supercopa de España, no fue menos. Dejó una acción polémica, un gol anulado al conjunto blanco por una supuesta falta de Benzema sobre Yunus Musah, y una patada salvaje.

Entrado el segundo tiempo y con el partido ya resuelto, Gabriel Paulista perdió los papeles y propinó una brutal patada a Vinicius. A pesar de ser compatriotas, la rivalidad reinó entre ambos y el central, fruto de la frustración, golpeó de manera espeluznante a un Vinicius que voló por los aires, pero que no se dejó amedrentar.

Paulista primero golpeó con la pierna izquierda y con la cadera a Vinicius para hacerle saltar. Cuando este estaba en el aire, le enganchó con la diestra, provocando una caída muy espectacular de un Vinicius que se hartó. La entrada en sí no produjo ninguna lesión al brasileño, pero rozó la agresión por lo vergonzoso de la acción.

El extremo del Real Madrid se levantó rápidamente y se fue a por su oponente para recriminarle la entrada criminal que acababa de protagonizar. Tanto es así que terminó empujándole. Se originó una tangana y algunos compañeros tuvieron que sujetar a un 'Vini' fuera de sí que quería comerse a su agresor. Otros como Rodrygo, Courtois y Militao quisieron defender a su compañero, víctima de una brutal campaña en su contra.

La campaña contra Vinicius

Vinicius está siendo objeto de insultos, burlas y graves entradas en lo que va de temporada. A los cánticos racistas escuchados en campos como el Cívitas Metropolitano, el José Zorrilla o el Camp Nou se han unido sus conflictos con jugadores como Raíllo o Iván Alejo y también el lamentable episodio con los ultras del Atlético de Madrid que colgaron un muñeco con su camiseta de un puente. Ahora, para colmo, ha llegado esta agresión de Gabriel Paulista, una acción que ha dado mucho que hablar.

Uno de los que ha opinado sobre ello y que ha indignado al madridismo ha sido Mario Alberto Kempes. El histórico delantero del Valencia y de la selección argentina, comentarista ahora en ESPN, no dudó en cargar contra el brasileño acusándole de ser el culpable de la acción por su supuesto afán provocador.

"Esto es lo que no tiene que hacer Vinicius. Es roja, pero Vinicius no tiene que reaccionar así. Lo dije y ahora me van a dar la razón, a Vinicius le gusta jugar con el contrario y siempre va a haber uno que no lo va a perdonar". Las lamentables palabras de Kempes han tenido su réplica también en el fútbol nacional en la figura de 'Monchi'.

El director deportivo del Sevilla y mano derecha de Pepe Castro dio 'me gusta' a un mensaje publicado en redes sociales que decía lo siguiente: "Si a Paulista le cae una sanción económica deberíamos pagarla entre todos los españoles de bien". Un alto directivo de un equipo de Primera División dando un deplorable ejemplo.

Poco después, 'Monchi' decidió publicar una rectificación para excusarse: "El 'me gusta' que anoche di a una publicación defendiendo la acción de la expulsión de Paulista, evidentemente fue fortuito. En nada puedo estar de acuerdo con ese comentario. La acción, de hecho, me parece desmedida y fuera de lugar. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido".

Por su parte, el árbitro del encuentro Alberola Rojas decidió expulsar al central del Valencia y definió así la jugada en el acta: "En el minuto 72 el jugador Armando De Abreu, Gabriel fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva".

