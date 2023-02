Ancelotti, sobre la entrada de Paulista a Vinicius: "Creo que ha sido por la frustración del partido"

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid sobre el Valencia y habló sobre todos los grandes detalles que dejó el partido, entre ellos la expulsión de Paulista tras la entrada sobre Vinicius y la gran actuación de Ceballos.

El míster italiano ratificó a Luka Modric y a Toni Kroos por encima del resto, dejó claro que quiere que Ceballos se quede en el Real Madrid y afirmó que podía llegar a entender el momento de frustración de Ceballos para darle esa patada a Vinicius sin venir a cuento.

Los lesionados

El partido ha sido bueno, hemos tenido una buena racha. La primera parte ha sido un poco más floja pero es bastante normal. Después está claro que el rival baja la intensidad un poco y nos viene mejor. Hemos tenido oportunidades y hemos marcado, así que ha ido todo bien menos las lesiones. Es un poco más serio lo de Karim. Militao el domingo seguro que no está, pero esto es lo que pasa en este momento de la temporada.

Rotaciones

Creo que estamos manejando este momento de transición así y va a seguir hasta el final de la temporada. Quiero dar más minutos a los que están detrás de Luka y de Kroos teniendo en cuenta que ellos dos son jugadores fundamentales para este equipo.

Dani Ceballos

Creo que lo está haciendo muy bien y todo el mundo lo reconoce, yo, la afición, el club. Después hay un tema contractual que tienen que discutir ellos, todo el mundo sabe lo que pienso yo, Ceballos y también el club. Creo que no va a ser un tema importante si Ceballos sigue así.

Nivel físico de Vinicius

Creo que su nivel físico es algo impresionante porque es un jugador que sufre más en la primera parte, ya que los rivales contra él juegan con más intensidad, y en la segunda parte se mueve más sin balón y ataca la espalda. Esto marca la diferencia, porque los rivales llegan al final del partido agotados.

Vinicius y su evolución

Lo está haciendo muy bien, creo que tiene margen de mejoría pero su nivel en este momento es muy alto. Aporta mucho al equipo por sus cualidades. La expulsión ha sido un momento de frustración y a veces en el fútbol eso puede pasar.

El cambio de Kroos

Me ha pedido el cambio porque tenía cargado el abductor. Son tan buenos estos profesionales que me piden ellos mismos cambiarles. Pero también si cambio a un jugador no es porque no esté a buen nivel, es porque tengo recursos en el banquillo. A veces no pongo a Rodrygo de inicio porque pienso que tengo una buena opción en el banquillo, lo cierto es que él nos ha dado mucho desde el banquillo, nos ha permitido ganar una Champions League. Si él no empieza el partido no es porque no lo merezca, es porque creo que puede cambiar la dinámica del partido.

La defensa

Camavinga ha sorprendido a todos por cómo es capaz de jugar en el lateral izquierdo. A mí en este momento me está gustando mucho, no solo en el aspecto ofensivo sino también en el defensivo, así que veremos. El domingo vuelve Alaba, pero Nacho también lo está haciendo muy bien. El equipo es más sólido, sufre menos atrás porque trabaja bien para la recuperación.

El trato a Vinicius

Creo que Paulista y Vinicius se han enfrentado pocas veces en el partido, creo que ha sido la frustración del partido perdido y de que el equipo no se encuentra en un momento bueno. He jugado al fútbol y lo puedo entender, aunque es verdad que ha sido una entrada fea.

Camavinga y Vinicius

Se combinan muy bien porque Vinicius está más abierto, y Camavinga actúa como un interior y no como un lateral. La pareja está funcionando muy bien en este momento.

Sus expectativas con el equipo

Creo que estamos en línea con lo que habíamos pensado al principio de la temporada. Hemos incorporado bien a los nuevos, manejamos bien la ausencia de Karim, así que estamos en una buena línea. Enero podía ser un mes complicado y ahora hemos empezado bien febrero.

