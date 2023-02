Paulista pide perdón por su patada a Vinicius: "A veces resulta difícil controlar los nervios"

Gabriel Paulista protagonizó la imagen más fea del partido de La Liga que enfrentó al Real Madrid y al Valencia CF en el Santiago Bernabéu. El central le propinó una dura patada a Vinicius a destiempo y sin ningún tipo de sentido que le costó la expulsión y que pudo hacer mucho daño al futbolista blanco. Por suerte para el delantero, pudo levantarse en el momento y no tuvo que lastimar ninguna lesión.

La imagen dio la vuelta al mundo por su excesiva dureza y por su falta de intención de jugar el balón, algo que ha avergonzado al propio Gabriel Paulista ya que ha terminado pidiendo perdón unas horas más tarde de todo lo sucedido. El central, uno de los jugadores más veteranos y con más peso del Valencia, tuvo que salir a pedir disculpas con un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el defensa confesó que entiende todas las críticas vertidas sobre él después de su fea acción, aunque quiso dejar claro que su intención no fue la de hacerle daño a propósito a Vinicius. Por otra parte, el futbolista ché apuntó al delicado momento que está viviendo el equipo, instalado en la zona baja de la clasificación, y no reconoció que llegó a perder los nervios fruto de la ansiedad que ello provoca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Paulista (@gpaulista5)

La publicación rezaba exactamente: "Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros".

Otra derrota más

El Valencia no pudo evitar sumar una derrota más en su visita al Santiago Bernabéu. Después de una primera mitad en la que los chés se salvaron, especialmente después de un polémico gol anulado a Rüdiger en los instantes finales del primer acto, el Real Madrid desequilibró la balanza en el segundo tiempo gracias a los goles de Marco Asensio y de Vinicius.

Ya con el 2-0 favorable a los blancos en el marcador, fue cuando se desencadenó la jugada de la discordia. En el minuto 72, Vinicius condujo un balón por las inmediaciones del área y al cruce salió de manera desmedida Gabriel Paulista. El central le propinó una durísima patada que hizo saltar por los aires al jugador madridista y después se generó un tumulto con varios empujones.

[Los 200 de Vinicius en el Madrid, la "gran esperanza del fútbol" que en España lucha contra el acoso]

El propio Vinicius, cansado de recibir tantas faltas, se revolvió y se encaró con Paulista, mientras que una nube de jugadores y hasta el propio colegiado, Alberola Rojas, mediaban para separar. Finalmente todo se resolvió con la cartulina roja directa para el jugador del Valencia, que después de este resultado se queda a un solo punto del descenso después de la marcha de Gattuso del banquillo.

Sigue los temas que te interesan