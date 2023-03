La alineación del Real Madrid ante el Espanyol para el partido de La Liga

El Real Madrid afronta el partido frente al RCD Espanyol con la necesidad de sumar un triunfo que le permita acercarse al FC Barcelona en la lucha que mantiene con el conjunto culé. Los tres puntos se antojan fundamentales para revertir los pinchazos sufridos en las dos últimas jornadas.

Un partido que servirá para coger carrerilla para una semana que se antoja crucial, ya que se enfrenta al Liverpool y al FC Barcelona. Dos duelos transcendentales para las opciones del conjunto blanco esta temporada, ya que en ellos se juega muchas de sus aspiraciones en Champions League y en La Liga.

No obstante, el equipo de Carlo Ancelotti no podrá contar con varios jugadores importantes en su esquema. El principal de ellos es Karim Benzema, Balón de Oro esta temporada, y referencia absoluta arriba no podrá estar tras sentir molestias en su tobillo. Otro de los que también estarán ausentes es David Alaba.

Dos bajas sensibles para el Real Madrid, aunque el conjunto blanco cuenta con unos recambios de garantías para el francés y el austríaco. Además, el técnico del Real Madrid ya dejó entrever en la rueda de prensa previa al partido la presencia de Rodrygo en el once como recambio de Benzema.

Por lo tanto, el once del Real Madrid se compondrá de Thibaut Courtois en la portería. El guardameta blanco será el guardián bajo los palos y el último eslabón de la defensa. En línea de cuatro, a priori, formarán Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández. La única incógnita es la de Ferland Mendy, el lateral ya está recuperado de sus problemas físicos, aunque su objetivo es llegar pleno al próximo partido.

Once del Real Madrid para enfrentarse al Espanyol.

Cambios en la medular y el ataque

Donde sí que habrá cambios será en el centro del campo. Como es habitual en Carlo Ancelotti, las rotaciones son muy recurrentes y más antes de dos partidos tan importantes. En principio, Tchouameni, Kroos y Valverde saldrán de inicio, por lo que Luka Modric tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.

En el ataque merengue, quiénes sí que serán titulares son Vinicius, Rodrygo y Asensio. Un tridente donde el balear entra en el once tras la ausencia de Benzema y el paso del '21' a la posición del francés. Un sustituto de garantías para afrontar un duelo clave en el calendario madridista.

Por lo tanto, los Hazard, Mariano, Vallejo, Mendy o el delantero Álvaro Rodríguez tendrán que esperar su oportunidad para sumar minutos frente al Espanyol desde el banquillo. Una serie de alternativas para Carlo Ancelotti a las que podrá recurrir si el partido se le pone en contra o si necesita dar descanso a alguno de los titulares de cara a las próximas fechas del equipo.

