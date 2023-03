Benzema continúa con problemas en el tobillo: seria duda para medirse al Espanyol y al Liverpool

Karim Benzema no levanta cabeza. El delantero del Real Madrid no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y sigue arrastrando problemas en uno de sus tobillos. El jugador francés se ha entrenado en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas y ahora mismo surgen muchas dudas sobre cuándo podrá estar disponible para Carlo Ancelotti.

Las informaciones surgidas este miércoles apuntaban a que el jugador del Real Madrid no se iba a completar la sesión de entrenamiento previa a la última práctica antes del partido de Liga contra el Espanyol. Y finalmente ha sido así. Benzema ha compartido el interior de las instalaciones con Mariano Díaz, quien tampoco saltó al césped de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid.

Ahora mismo, hay muchas dudas sobre el estado físico de un Benzema que ya acumula siete lesiones esta temporada. El delantero francés, que el pasado curso completó el mejor año de su carrera ganando la Champions, La Liga y el Balón de Oro, está pagando este curso el desgaste sufrido en ese intenso 2022.

Por ello, en el Real Madrid tienen ahora mismo dudas de cómo podrá afrontar el final de esta temporada un jugador que termina contrato el próximo 30 de junio y con el que todavía no se sabe qué va a suceder. El próximo partido del Real Madrid será el duelo de Liga contra el Espanyol de este sábado a las 14:00 horas y todo hace indicar que allí no estará el ariete francés.

Benzema está casi descartado para el choque contra el conjunto catalán aunque habrá que esperar al entrenamiento de este viernes para comprobar sus últimas sensaciones. Carlo Ancelotti tiene pocas horas para decidir si lo incluye en una lista de convocados en la que seguro que repetirá el canterano Álvaro Rodríguez.

Karim Benzema, con el brazalete de capitán del Real Madrid Reuters

Con el duelo ante los de Cornellá casi descartado, en el Real Madrid ahora miran hacia el partido de Champions de la próxima semana frente al Liverpool. Quedan menos de seis días para ese encuentro y aunque lógicamente hay más opciones de ver a Benzema que contra el Espanyol, lo tranquilo de la eliminatoria tras el 2-5 de la ida abre una puerta a que 'Carletto' siga rotando a su máxima estrella, la cual no está brillando este curso.

Recuperaciones en el Madrid

No todo son malas noticias para el Real Madrid, ya que hay varios jugadores que sí avanzan en sus procesos de recuperación. Rüdiger, que este miércoles no se ejercitó junto a sus compañeros, entrenó con normalidad mientras que Ferland Mendy ha vuelto a hacer parte del entrenamiento con el grupo. No estará casi seguro contra el Espanyol, pero aumentan sus opciones de verle contra el Liverpool.

Otro jugador que realizó solo una parte junto a sus compañeros fue David Alaba, quien alternó el césped con el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. La situación con el austriaco es toda una incógnita, aunque el duelo contra el Espanyol apunta a territorio de rotaciones, mientras que el partido ante el Liverpool parece el momento para forzar.

