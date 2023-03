Más problemas para Dembélé: muy cerca de perderse El Clásico de Liga

Más problemas para Ousmane Dembélé y para Xavi Hernández. El jugador francés del FC Barcelona sigue arrastrando problemas físicos y no podrá estar a las órdenes de su técnico para el próximo partido del conjunto azulgrana. La entidad catalana juega este domingo contra el Athletic en uno de los grandes partidos de la jornada.

Se esperaba que Dembélé pudiera llegar a tiempo para el partidazo en San Mamés. Sin embargo, en el conjunto azulgrana quieren ir con cautela y no arriesgar lo más mínimo con una de sus estrellas, quien además registra de manera habitual problemas físicos. Por ello, agotarán todo el tiempo que sea necesario para garantizar una recuperación total.

De momento, el cuerpo médico del FC Barcelona no ha dado el visto bueno para que Ousmane Dembélé pueda reintegrarse en plenitud con el grupo y su regreso tendrá que esperar. Teniendo en cuenta el enorme historial de lesiones, los galenos del equipo azulgrana quieren tener sumo cuidado para que no se produzca una recaída.

Esto hace pensar que Dembélé será baja segura contra el Athletic, pero habrá que ver si está recuperado para el duelo contra el Real Madrid y que supondrá la segunda entrega de este rally de Clásicos. Después del disputado en la ida de semifinales de la Copa del Rey y que terminó con victoria azulgrana por 0-1, el galo tenía la esperanza de estar en el duelo de Liga que se disputará en el Camp Nou.

En Can Barça siguen teniendo clavada la victoria cosechada por el conjunto blanco en el partido de la primera vuelta y por eso quieren asestar un golpe definitivo a su eterno rival, al que pretenden desbancar de la lucha por La Liga de manera definitiva. Xavi está muy preocupado por la situación de Dembélé y su objetivo es que llegue en plenitud al final de la temporada.

El objetivo de Xavi

Con el campeonato de la regularidad más o menos encaminado y sin aspiraciones ya en Europa tras la eliminación ante el Manchester United, el entrenador catalán quiere que todas sus estrellas lleguen en su mejor momento a la recta final. La misma pretensión que existe con Pedri, quien también empieza a arrastrar un historial de lesiones preocupante, se tiene con Dembélé.

Todavía no está descartada la presencia del extremo francés en El Clásico, pero el objetivo real es que llegue con ritmo a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, partido que se disputará el próximo 5 de abril. Dembélé quería jugar ya este fin de semana en Bilbao, pero los médicos han cortado de raíz sus ilusiones y sus esperanzas. Un golpe que también ha afectado a Xavi, quien esperaba su regreso con ilusión.

Busquets, Dembélé y Araujo, durante el calentamiento del Barça Reuters

Después de las últimas críticas recibidas por el juego defensivo del Barça, Xavi sabe que Dembélé es un valor seguro en ataque y un buen arma para darle la vuelta a esa tendencia. El francés es único para desatascar partidos apretados gracias a su velocidad y a su desborde en el uno contra uno. Su sola presencia obliga al resto de equipos a tener dos jugadores pendientes de él, lo que abre espacios para el resto.

Ahora, en el Barça no quieren correr riesgos y ya miran hacia el partido contra el Real Madrid. Las sensaciones del jugador francés son buenas y sabe que todavía quedan dos semanas. Sin embargo, la duda es real y los médicos no tienen claro que vayan a poder garantizar su presencia en un periodo corto de tiempo. No quieren correr riesgos y saben que un Clásico no es el partido ideal para reaparecer.

