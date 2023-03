Jesé Rodríguez se abre y hace autocrítica sobre su carrera: "Seguro que en algo me he equivocado"

Jesé Rodríguez está volviendo a empezar. Por enésima vez en su carrera ha cambiado de aires. Ahora se encuentra probando suerte en Italia, en la Serie A. Acaba de fichar por la Sampdoria con el objetivo de intentar conseguir la salvación, ya que el club de Génova se encuentra último de la clasificación y muy lejos de los puestos tranquilos de la tabla.

El futbolista canario ha cometido muchos errores en su carrera deportiva y ahora intenta recuperar el rumbo en Italia después de haber pasado por equipos como Real Madrid, PSG, Stoke City, Real Betis, Sporting de Portugal, Las Palmas y en última instancia el MKE Ankaragucu.

Turquía fue su última aventura y a pesar de que rindió a muy buen nivel, duró poco y no salió de la mejor forma posible. Por eso, ahora renueva esperanzas en Italia mientras sigue soñando con regresar a España donde ha tenido tres pasos diferentes, incluido uno en Segunda División. El futbolista canario ha pasado por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER donde ha hablado sobre sus propósitos en la Sampdoria entre otros asuntos.

"La liga italiana es una liga que siempre veía, es una liga muy buena, pero la situación que está el equipo no es tan buena. Salió la oportunidad, es una motivación para mí intentar ayudar a salir de esta situación al equipo. Lo vamos a intentar. Este equipo ha tenido jugadores lesionados, la idea del entrenador es buena, pero los resultados no han acompañado. Me he sentido bien, podía continuar aunque me cambiaron".

De momento, Jesé ya ha conseguido ser titular en la Sampdoria y parece que su entrenador cuenta con él. Ahora, Jesé está conociendo un fútbol diferente después de haber pasado por ligas tan competitivas como España o Inglaterra.

"Es más defensivo que en España. Juegan mucho al hombre. Estos partidos he sentido mucho el marcaje por todo el campo, se mueve un tío siempre contigo. Es verdad que si te la roba te puede hacer daño, pero luego tienes mucho espacio para atacar. Es una liga muy competitiva".

Repaso de su carrera

A pesar de que por ahora es feliz en Italia, Jesé no se esconde y busca un regreso a La Liga: "Me gustaría volver a España, para qué voy a engañar". No pierde la esperanza, ya que se ve a buen nivel: "Me siento muy bien, no te voy a mentir, queda Jesé para mucho rato".

A pesar de todo, el futbolista salido de la cantera del Real Madrid reconoce que ha cometido errores a lo largo de su camino: "Seguramente en algo me habré equivocado, pero lo importante es aprender y aplicarlo en la vida personal y profesional para mejorar, de eso se trata".

Por último, Jesé habló de un jugador con el que compartió vestuario en Francia y que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid el verano pasado. Se trata, como no, de Kylian Mbappé, de quien aseguró que a él le había dicho que quería vestir de blanco.

"No lo sé, siendo Florentino el presidente a lo mejor ya no. No le gustó lo que pasó la última vez. Pero nunca se sabe. ¿Si yo lo ficharía? Si lo mirara como un dueño de club, depende de las opciones que tenga en mercado, pero hay que mirar otras cosas. Pero mirando sólo talento, sin dudarlo, con los ojos cerrados".

