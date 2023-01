Jesé se queda sin equipo en Turquía y su vida se pone cuesta arriba: "Estamos rotos, destrozados"

Fin a la aventura de Jesé Rodríguez en Turquía. El MKE Ankaragücü ha anunciado la salida del delantero a través de un comunicado: "Se ha llegado a un acuerdo para que el contrato entre nuestro club y Jesé Rodríguez se rescinda de mutuo acuerdo. Agradecemos a Jesé Rodríguez todo su esfuerzo y sus servicios y le deseamos éxitos en su carrera", informó este viernes.

Había llegado al Ankaragücü el pasado 1 de julio y seis meses después se rompe el vínculo profesional entre las dos partes. En ese espacio de tiempo, el ex de Real Madrid y PSG ha jugado 14 partidos en la Superliga turca y 2 en la Copa. Su balance ha sido de 5 goles en total.

A sus 29 años, Jesé vuelve a cambiar de club. Su rendimiento ha sido positivo, pero las cosas no estaban del todo bien para él y se venía hablando las últimas semanas de su adiós. Omer Erdogan, nuevo entrenador del Ankaragücü, tendría parte de culpa en su salida al haber dejado de contar con el español como pieza clave de su equipo.

[Jesé suelta la bomba: "Mbappé me dijo que venía al Real Madrid"]

La situación personal tampoco ayudaba a Jesé en Turquía durante las últimas semanas. Esto fue revelado por su mujer, Aurah Ruiz, que justo había relatado el difícil momento que atravesaban en casa. El motivo era que ya no podían contar con la persona que hasta ahora cuidaba de su hijo Nyan, quien sufre una complicada enfermedad desde su nacimiento.

Sin esa persona, Jesé y Aurah han tenido que volcarse más todavía en el cuidado de su hijo y, como reconoció ella, se les estaba haciendo "muy cuesta arriba". La pareja se ha estado turnando desde el pasado 24 de diciembre las noches para atender al pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

"Somos muy felices en Turquía como familia. Nuestra relación va perfecta", señaló Aurah en un programa que se emite por Internet. "Pero lo de Turquía está siendo bastante difícil. Estamos prácticamente destrozados. No son solo noches, sino también días. A eso le añadimos que el experimento que hicimos con Nyan en el colegio de Turquía no sirvió", añadió.

"Estamos rotos porque no dormimos. Jesé se tiene que ir a entrenar en esas condiciones y así desde el 24 de diciembre. Yo ya no sé lo que es dormir una noche entera y se me está haciendo súper difícil vivir en un país donde no se habla el idioma, Nyan no tiene sus terapias y no está escolarizado. Se me está haciendo súper cuesta arriba", explicó. Está por ver cuál será el siguiente paso de la familia tras el adiós de Jesé del Ankaragücü. ¿Vuelta a España?

Sigue los temas que te interesan