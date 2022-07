Jesé suelta la bomba: "Mbappé me dijo que venía al Real Madrid"

La carrera de Jesé Rodríguez ha dado un vuelco en los últimos días. El canterano del Real Madrid jugará la próxima temporada en Turquía, en las filas del Ankaragücü, recién ascendido a la primera división del país otomano. Antes de partir ha hablado de su carrera e, incluso, la decisión de Mbappé de seguir en el PSG.

Jesé habló este jueves ante los micrófonos de El Larguero de Cadena SER. En la entrevista, el futbolista canario se sincera consigo mismo y recuerda sobre todo los momentos que pasó jugando en el Real Madrid. Ahora mira hacia delante: "La idea es mejorar los números que hice aquí y que aparezcan equipos y recuperar el nivel que tenía antes, pero nunca se sabe. El fútbol da muchas vueltas", dice.

Ahora que vuelve a coger las maletas, Jesé recuerda cuando lo hizo por primera vez desde el Real Madrid. Su traspaso al PSG lo vio así: "Yo me iba con la sensación de que salía para volver, sinceramente, pero luego en el fútbol pasan muchas cosas", reconoce sobre su salida rumbo a París hace ya seis años.

Muy feliz por fichar en este histórico y bonito club, con muchas ganas e ilusión de empezar @Ankaragucu pic.twitter.com/2TTN8biiym — JeseRodriguez10 (@JeseRodriguez10) June 28, 2022

Cambiaría cosas de su carrera deportiva: "Cuando eres muy joven a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar y decisiones que podía corregir, pero un momento exacto no te podría decir. Pero también viví momentos de privilegio, pero sí, cuando eres joven haces muchas tonterías".

En la radio le recordaron cuando en el pasado se le colocaba como un serio aspirante a Balón de Oro con el paso de los años: "Quizás en ese momento estaba lleno de confianza y creo que tuve una lesión muy jodida que me cortó en muchas cosas. No sé si hubiera ganado el Balón de Oro, pero sin esa lesión yo creo que hoy estaría en el Real Madrid", analiza.

Lo de Mbappé

En cuanto a lo vivido hace unas semanas con Mbappé, Jesé reconoce que le pilló por sorpresa como a todo el madridismo: "Me sorprendió muchísimo, ten en cuenta que él me dijo que venía cuando estaba allí. No sé por qué no vino, creo que no vino por una presión fuera del fútbol, es mi opinión. Creo que le llamó gente que no se tiene que meter en esas cosas".

Y añade: "Si tú tienes la decisión tomada y es para mejor, porque puede ser mejor para lo deportivo o para lo económico, yo vendría al Madrid, pero él toma la decisión que considera".

Jugar en Turquía

Por último, Jesé cuenta lo que le ha llevado a jugar en Turquía: "Un bonito proyecto y un nuevo reto. Durante la temporada pasada ya tuve algún contacto, pero no quise desvelar nada. Llevaban un mes hablando y estuve hablando con Guti. Me dijo que era una Liga muy bonita, que tenía una buena oportunidad de estar en una liga competitiva. Aunque la gente no lo crea, tienen equipos que juegan Champions y Europa League y están montando un buen equipo para luchar por todo. Es un reto en lo profesional y en lo deportivo. Por lo visto la gente está muy volcada con el fichaje. Me han dado libertad para tomar decisiones en el vestuario y hay que trabajar día a día para conseguir mejorar la temporada pasada".

