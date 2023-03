El feo de Ferran Torres a Ansu Fati: le esconde el balón y le empuja antes de fallar el penalti

El Fútbol Club Barcelona sigue mandando en La Liga con una gran contundencia. Su victoria sobre el Valencia en el Camp Nou en un partido marcado por la polémica y el empate del Real Madrid en su visita al campo del Betis, hicieron que la diferencia entre ambos equipos se estirara hasta los 9 puntos, la máxima renta que hasta el momento han tenido los culés en el campeonato.

Sin embargo, en el triunfo de los catalanes no fueron todo buenas noticias ya que, aparte del penalti cometido por Kessie y no señalado por Alberola Rojas, se produjo otra acción polémica pero esta vez entre compañeros. Los protagonistas fueron Ferran Torres y Ansu Fati, que no dejaron una imagen de demasiado compañerismo en los momentos previos al penalti a favor del que gozaron los culés.

Una clara mano dentro del área valencianista a un tiro de Koundé terminó en una pena máxima favorable al Barça. Ahí fue cuando se desencadenó la discusión. Sin Lewandowski en el campo, el hombre que habitualmente ejecuta los penaltis, Ferran Torres se hizo rápidamente con el balón para encargarse de lanzar desde los 11 metros, pero encontró la respuesta de Ansu Fati.

La humildad que tiene Ansu y que sea tan criticado..



Ferran le desprecia con un empujón y ansu se pone triste porque no le deja tirar el Penal, pero es el mismo ansu que va a consolar a Ferran… pic.twitter.com/lxb0FQtZvI — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) March 6, 2023

El canterano del Barcelona se acercó hacia la posición de Ferran Torres y le pidió el balón para ser él quien ejecutara el disparo desde el punto fatídico. Sin embargo, lejos de dialogar como buenos compañeros, el ex del Valencia le escondió el balón a Ansu Fati por detrás de la espalda y, ante la insistencia del '10', incluso le propinó un pequeño empujón con la cadera para apartarle de su alcance.

Viendo el momento tenso que se estaba viviendo entre los dos futbolistas del FC Barcelona, otros compañeros acudieron al lugar de la discusión para tratar de poner calma. Uno de ellos fue Kessie, que incluso dialogó con Ferran Torres, mientras que Raphinha también apareció por allí para intentar que reinara la paz.

El gesto de Ansu

Finalmente, Ansu Fati desistió en su intento de ser él quien ejecutara ese penalti y le dejó la responsabilidad a Ferran Torres. Ambos estaban necesitados del gol, uno por las lesiones y el otro por estar constantemente en el punto de mira por su poco olfato de cara a la portería rival.

La discusión previa despistó a Ferran porque terminó errando el penalti. El exvalencianista quiso ajustar tanto su disparo cruzado que se encontró con el poste y después el balón se marchó directamente fuera sin que Mamardashvili tuviera ni siquiera que intervenir.

Entiendo la ansiedad de Ansu por marcar. Ahora, hay órdenes desde el inicio y también debe entender que Ferran pasa por un momento parecido. No ha marcado en más tiempo que él. pic.twitter.com/WNRYJUzpeA — Martín (@martinminan_) March 6, 2023

Lo mejor llegó en los segundos posteriores. Ansu Fati, que se había marchado resignado y cabizbajo al quedarse sin lanzar ese penalti, fue el primer jugador del Barça que acudió al encuentro de Ferran Torres para darle ánimos por su fallo. Así, el canterano culé demostró que no guardaba rencor a su compañero pese a la discusión de los instantes anteriores.

