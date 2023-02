Kroos se presentó por sorpresa en otra noche mágica del Real Madrid y acercó su decisión

La noche mágica del Real Madrid en Anfield empezó con una inesperada noticia: el viaje de última hora de Toni Kroos a Liverpool. El centrocampista alemán, que ha estado enfermo y en principio no iba a entrar en la convocatoria del partido, se despertó este martes mejor y no quiso perderse otra noche europea mágica del equipo blanco.

Quizás porque puede ser de las últimas que viva como futbolista. En esas está Kroos, en decidir qué hacer con su futuro: seguir deleitando al aficionado con su fútbol un año más o la retirada. No quiere verse relegado al banquillo porque otros pisan más fuerte ni convertirse en un problema para el Real Madrid. Y si no es de blanco, no será.

La incógnita se mantiene, aunque no debería por mucho tiempo más. Kroos viene avisando que su decisión cada vez está más cerca de ser hacerse pública. Este martes, a su salida de Anfield, lo volvió a recalcar. El madridismo vive en la duda sobre el paso que dará el '8' en su carrera.

[Vinicius, Benzema y el Real Madrid rompen todos los récords ante el Liverpool: una dupla letal en Europa]

"No queda mucho para saberlo", decía Kroos a los micrófonos de El Chiringuito de MEGA en zona mixta. El alemán bromeaba al decir que sería "antes de cuatro meses" cuando anunciaría algo, es decir, antes de junio. La espera se va terminando y en este punto nadie puede saber a ciencia cierta lo que hará.

Quien sí se mojó hace una semana fue Carlo Ancelotti. El italiano admitía no saber qué decidirá el alemán: "No soy Kroos. A mí no me lo ha dicho". A eso añadía una frase que llenaba de esperanza al madridismo: "Pero la sensación que tengo es que puede renovar".

Kroos no quiere perder el foco de lo que viene por delante con el Real Madrid. El final de febrero y el mes de marzo están cargados de compromisos importantes, desde el derbi liguero del sábado contra el Atlético de Madrid y la ida de Copa frente al Barça en una semana hasta el desenlace del cruce de Champions contra el Liverpool y El Clásico de Liga con los que se cerrará el mes.

La fecha clave para el 'caso Kroos' y otras renovaciones que están en el tintero (Modric, Nacho, Benzema...) será a partir del día 20 de marzo. El Madrid no volverá a jugar hasta el fin de semana del 2 de abril por el parón internacional, en el que el alemán se quedará en Valdebebas como siempre desde que se retirara de su selección. Tras la última Eurocopa, Toni decidió entregarse en cuerpo y alma al club blanco. La cuenta atrás ha comenzado.

Sigue los temas que te interesan