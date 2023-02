Guardiola: "No puedes ganar todos los años la Champions a menos que seas el Real Madrid"

El Real Madrid lo volvió a hacer. El 2-0 en Anfield en 15 minutos se acabó transformando en un 2-5 a favor de los blancos. Otra remontada histórica del vigente campeón y máximo ganador del torneo. Horas antes, Pep Guardiola dejaba una declaración que cobra mayor relevancia tras el partido contra el Liverpool.

Guardiola compareció este martes por la tarde en rueda de prensa. El técnico catalán habló en la víspera del partido de Champions League que medirá al RB Leipzig y al Manchester City en casa del conjunto alemán. En su cabeza todavía está muy presente la eliminación de los sky blues en la pasada edición de la competición en el Santiago Bernabéu.

Guardiola hizo una profunda reflexión cuando le preguntaron por un futuro como seleccionador y si se acabara hoy su carrera como entrenador: "Estaría más que bendecido con lo que he hecho en el Barcelona, Bayern de Múnich y aquí. Nunca podría esperar tener la carrera que he tenido en tan poco tiempo. No sólo por el éxito que tuvimos juntos durante este periodo de 13-14 años, sino por la forma en que jugamos. No podía pedir más", empezó.

[Vinicius, Benzema y el Real Madrid rompen todos los récords ante el Liverpool: una dupla letal en Europa]

Luego entró a valorar cómo afronta el equipo el inicio de las eliminatorias europeas, tras perder en la final hace dos años y la remontada en contra en semis del curso pasado: "Queremos hacerlo lo mejor posible, lo que tenga que pasar, pasará. Al final el destino ya está escrito. Lo haremos lo mejor posible, hemos estado cerca. Tenía la sensación de que lo que hemos hecho durante muchos años, pase lo que pase, va a fracasar. Haga lo que haga personalmente en el futuro voy a fracasar. Nada será suficiente".

"Por eso disfruto, me divierto. Después de esta rueda de prensa tendré una buena comida, un buen vino, veré el Madrid contra el Liverpool, el Nápoles siempre es un placer y luego me prepararé para el partido. Dejémoslo para los jugadores", añadió.

"¿Que cuándo cambié mi mentalidad?", se preguntó. "Hace unos cuantos años. Principalmente en el Manchester City. Puse en perspectiva que todo es un desastre si no ganas algunos premios, si todo el mundo se presiona a sí mismo... No quiero presionarme a mí mismo. Tengo la bendición de estar aquí. Nunca pensé cuando llegué aquí que teníamos que ganarlo todo. O que tengo que ganar 3-4 Champions League. A menos que seas el Madrid, el resto no puede hacerlo. Tenemos que adaptarnos para intentar hacer lo que hemos hecho. Las dos últimas temporadas hemos estado muy cerca, muy buenos partidos. E intentar hacerlo de nuevo", finalizó.

