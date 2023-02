El Real Madrid planta cara a LaLiga: un calendario desorbitado y el reto de Ancelotti con la 'unidad B'

La guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid es pública y notoria. El conjunto blanco representa todo aquello que detesta el presidente de LaLiga porque sabe que en la entidad merengue está la llave para perder el 'chiringuito' que ha construido a su alrededor a base de subirse el sueldo, firmar polémicos acuerdos como el de CVC y arruinar una competición que ahora mismo es de segunda o de tercera fila si se compara con ligas como la Serie A y, sobre todo, la Premier League.

El último encontronazo entre la patronal y el club blanco tiene que ver con el calendario y con el atropello que va a sufrir el Real Madrid este fin de semana. Tendrá que disputar un partido de Liga con menos de 72 horas de descanso. Una situación realmente grave teniendo en cuenta que la entidad merengue se está jugando el título con un Barça que por ahora se muestra muy fiable a pesar de que no tenga brillo en su juego.

En el Real Madrid saben de sobra la animadversión que tiene el presidente de LaLiga hacia el club y, especialmente, hacia la actual directiva. Por eso casi no se sorprenden de que se produzcan atropellos de este tipo. El Real Madrid jugó en el Santiago Bernabéu contra el Valencia a las 21:00 horas de la noche y volverá a hacerlo este domingo a las 14:00 horas contra el Mallorca.

Serán muchas menos de las 72 horas que se estima como el periodo mínimo de recuperación para un equipo entre dos grandes esfuerzos. En el caso del conjunto blanco serán solo 65. Así será muy complicado que los blancos, asolados por las bajas, puedan dar una buena imagen ante un Mallorca que está haciendo muy bien las cosas.

El enfado de Ancelotti

El enfado del Real Madrid es, como este enfrentamiento, público y notorio. Así lo ha expresado un Carlo Ancelotti que ha estallado en rueda de prensa. Desde el club no entienden que el partido del conjunto merengue se juegue a las 14:00 horas del domingo y no, como poco, a las 18:30 horas.

"No estamos contentos. No me parece correcto que juguemos menos de 72 horas después. No está bien que juguemos mañana a las 14:00 horas, lo haremos porque lo tenemos que hacer". A mitad de camino entre el enfado y la indignación, Ancelotti mostraba el sentir de la entidad blanca, pero también del vestuario y de la afición. Es un atropello lo que va a suceder este fin de semana fruto de un calendario desorbitado y mal organizado.

Carlo Ancelotti habla con su hijo Davide en la banda del Santiago Bernabéu Reuters

El rival del Real Madrid el pasado jueves, el Valencia, vivirá una situación parecida, pero al menos tendrá unas horas más de descanso teniendo en cuenta que juega a las 16:00 horas de la tarde. Además, los blancos tienen un desplazamiento más incómodo hasta Mallorca, ya que los de Voro juegan en Girona.

Sin embargo, lo que realmente enfada al Real Madrid es que su rival directo, el FC Barcelona, va a tener cuatro días de descanso mientras ellos tendrán dos días y parte de un tercero. El Barça jugó contra el Betis el miércoles a las 21:00 horas y volverá a repetir horario este domingo. Un descanso enorme que podría condicionar la lucha por La Liga en un momento en el que los de Xavi quieren despegar. Han sumado 50 de 57 puntos posibles, tienen 5 de ventaja y de ponerse a 8, el Madrid diría casi adiós al campeonato tras un mes de enero agotador y un febrero que empieza con escándalo.

El reto de la 'unidad B'

Mientras LaLiga de Javier Tebas torpedea al Real Madrid con horarios demenciales y con un calendario que es una auténtica encerrona, en el club blanco confían en su pareja de confianza para salir del atolladero: Carlo Ancelotti y Antonio Pintus. Ambos sabían que el equipo sufriría un pequeño bajón en el mes de enero. No estaba prevista lógicamente la derrota en la Supercopa de España, pero sí la recuperación posterior.

Ancelotti ha demostrado haber aprendido de los errores y está encontrando lo que le faltó en el pasado: la fortaleza de la 'unidad B'. Los blancos gozan de una plantilla extensa en el momento en el que más lo necesitan, cuando las bajas aprietan. En las últimas semanas, jugadores como Alaba, Tchouameni, Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy, Militao, Hazard o Benzema han sufrido algún tipo de problema físico y han entrado y salido de las convocatorias.

Ferland Mendy se retira lesionado contra el Atlético de Madrid Europa Press

Otros como Luka Modric o Fede Valverde han arrastrado un bajón físico y un punto de fatiga que les ha hecho también rendir a un nivel muy por debajo del esperado. Pero Ancelotti ha sabido encontrar a jugadores como Rodrygo, Nacho, Ceballos o Camavinga para dar aire fresco y sostener al equipo en la batalla. Hasta Marco Asensio empieza a parecer otro.

El Real Madrid mira hacia el horizonte y ve asomar el Mundial de Clubes y los octavos de Champions contra el Liverpool y sabe que es de obligado cumplimiento darle importancia a la 'unidad B'. Y ese camino empieza por Mallorca, donde el Real Madrid de Ancelotti intentará hacer frente al enésimo atropello que comete LaLiga de Tebas con sus calendarios y sus horarios tirando de casta y rotaciones.

