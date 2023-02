Un Madrid lanzado visita al Mallorca con el Mundial de Clubes y la pelea con el Barça en el horizonte

El Real Madrid tiene este domingo una difícil salida rumbo a Mallorca para afrontar su partido correspondiente a la jornada 20 de La Liga. El conjunto blanco visita Son Moix en un duelo que se disputará a una hora atípica para el cuadro merengue, ya que tendrán que saltar al terreno de juego a las 14:00 horas.

Los blancos llegan a las Baleares con una misión clara: evitar que el FC Barcelona les tome más ventaja en la clasificación. Los madridistas son segundos en La Liga a cinco puntos de un Barça que ha cuajado una primera vuelta espectacular con 50 puntos de 57 posibles. Por ello, obtener la victoria en Son Moix se antoja capital, unido eso a la posibilidad de que los azulgranas pinchen en su partido del domingo a las 21:00 horas contra el Sevilla.

Carlo Ancelotti tendrá que idear un plan de altos vueltos para el partido, ya que ante la plaga de bajas, no le será fácil idear un once titular competitivo. Y todo a pocas horas de que los blancos inicien su viaje a Marruecos para empezar el Mundial de Clubes.

Un Madrid entre bajas

La última baja del conjunto blanco se conocía hace escasos minutos. Eden Hazard no viaja a Mallorca por una tendinosis rotuliana en su rodilla izquierda. Aunque no está claro todavía el periodo de ausencia, lo que es seguro es que no viaja a Mallorca y que probablemente tampoco lo haga a Marruecos.

El belga se quedará en la capital de España recuperándose de esa lesión y quizás, si los blancos llegan a una hipotética final, podría viajar para estar junto a sus compañeros en la pelea por el título. Hazard ha sido el último en caer y se une a las bajas ya conocidas de Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Eder Militao y Karim Benzema. Tres titulares importantísimos y un jugador convertido en el comodín perfecto.

Carlo Ancelotti habla con su hijo Davide en la banda del Santiago Bernabéu Reuters

El Real Madrid intentará dar continuidad a su buena racha sin su 'killer' y sin sun 'káiser'. Una tarea que no será sencilla, pero que servirá para poner a prueba la profundidad de armario de los blancos. Es el momento de que algunos jugadores den un paso hacia delante como últimamente lo han hecho Camavinga, Dani Ceballos o Nacho Fernández.

[La alineación del Real Madrid ante el Mallorca para el partido de La Liga]

Los blancos llegan en un gran momento de forma después de haber despegado tras aquella derrota en la final de la Supercopa de España. Llegó la remontada en Copa del Rey contra el Villarreal, después el triunfo contra el Athletic en Liga, otra remontada en Copa contra el Atlético de Madrid con prórroga incluida y los buenos partidos frente a la Real Sociedad y el Valencia. El equipo de Imanol consiguió sacar un punto del Santiago Bernabéu, pero los de Ancelotti hicieron uno de los mejores partidos de la temporada.

Un Mallorca en ascenso

Enfrente se situará el RCD Mallorca de Javier Aguierre. El cuadro bermellón comenzó la temporada de manera irregular, pasando apuros en la zona de descenso, pero tras una buena racha de resultados han conseguido remontar el vuelo para colocarse en una posición bastante cómoda en la clasificación.

[La agenda del Real Madrid en el mes de febrero: del Mundial de Clubes a la Champions League]

Ahora mismo son décimos con seis puntos de margen con el descenso y a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la Conference League. El equipo isleño, al igual que el Real Madrid, llega en un momento dulce a pesar de que los últimos resultados han sido algo irregulares. Dos victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos.

La caída a domicilio contra el Cádiz, un equipo de su misma liga, empañó en cierto modo el gran rumbo que estaban llevando los de Aguirre. Un equipo que tiene la garra y el carácter de su entrenador, pero que está haciendo un fútbol muy vertical y vistoso con jugadores como Muriqi, Lee Kang-In o Gio González rindiendo a gran nivel. Además saca un gran provecho de los pocos goles que consigue debido a su fortaleza defensiva.

[Raíllo no se olvida de Vinicius: "Nunca le pondría a él como ejemplo para mis hijos"]

Además, el Mallorca se ha movido bien en el mercado de fichajes de invierno y ante el Real Madrid tendrá a tres de sus cuatro incorporaciones disponibles. Son los casos de los defensas suecos Dennis Hadzikadunic y Ludwig Augustinsson y el centrocampista español Manu Morlanes. El cuarto refuerzo, el mediocentro colombiano Daniel Lluna, tendrá que esperar para vestir de bermellón ya que se encuentra disputando el Sudamericano Sub20 con su país. El entrenador mexicano tendrá la baja segura de Copete por acumulación de tarjetas.

Raíllo, jugador del Mallorca, se encara con Vinicius EFE

El partido también supondrá el reencuentro de dos jugadores, Jonás Raíllo y Vinicius. El defensor del Mallorca y el atacante del Real Madrid han tenido sus más y sus menos durante las últimas dos temporadas y ahora volverán a ponerse frente a frente. El futbolista del equipo balear ha calentado la previa diciendo que no pondría al brasileño como ejemplo para sus hijos. Vinicius ahora intentará responder en el campo.

Mallorca - Real Madrid

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Costa; Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee; y Muriqi.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Modric, Valverde; Asensio, Vinicius y Rodrygo.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario).

VAR: De Burgos Bengoechea (Comité Vasco).

Estadio: Son Moix.

Hora: 14:00 CET (13.00 GMT).

