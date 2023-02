Raíllo no se olvida de Vinicius: "Nunca le pondría a él como ejemplo para mis hijos"

El Real Madrid se enfrenta al Valencia este jueves. Este solo es el primero de los encuentros que tiene por delante el equipo blanco esta semana. El domingo, los de Carlo Ancelotti se ven las caras con el RCD Mallorca, en el primer duelo para ambos de la segunda vuelta de La Liga.

El encuentro entre ambos de la primera vuelta del campeonato doméstico del fútbol español dio para mucho. Sobre todo por la polémica que tuvo como protagonista a Vinicius Júnior. Los jugadores rivales no dudaron en criticar la actitud del extremo brasileño y parece que todavía no han olvidado lo sucedido.

Al menos eso es lo que parece después de las declaraciones que ha realizado Antonio Raíllo para el canal de Twitch de DAZN. El capitán del Mallorca ha lanzado un dardo a Vinicius al compararle con algunos de sus compañeros, como Modric o Benzema. Con anterioridad ya aseguró que no le importa que baile, pero sí que "falte", "insulte" y "menosprecie".

Vinicius, tras marcar el 2-1 para el Real Madrid ante el RCD Mallorca Reuters

"Me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema, pero nunca le pondría a él", ha comenzado diciendo Raíllo antes de recibir en el mítico Son Moix al Real Madrid.

Hace ya unos meses, el propio Raíllo ya se refirió a la polémica con Vinicius en el Diario de Mallorca: "Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Objetivo permanencia

El capitán del Mallorca ha asegurado, además, que el gran objetivo del equipo balear es asegurarse la permanencia para poder continuar jugando en Primera División: "Lo primordial es que se salve el equipo, que se estabilice en Primera y se tire muchísimos años".

Por último, ha hablado sobre Javier Aguirre, para el que solo ha tenido buenas palabras: "Es una persona súper transparente. Cuando hay que trabajar es el primero que se pone a ello. Es muy serio en ese aspecto, pero le gusta el buen ambiente, las bromas, el cachondeo... pero cuando hay faena, hay faena. Todo el mundo, el que juega y el que no juega, está contento".

