La alineación del Real Madrid ante el Mallorca para el partido de La Liga

Luka Modric, besando a Rodrygo Goes para celebrar su gol en el Derbi madrileño Reuters

El maratón de partidos no se detiene para el Real Madrid. Los blancos están inmersos en medio de una locura de calendario, con múltiples competiciones como La Liga, la Champions League, la Copa del Rey o el Mundial de Clubes, y eso ya ha levantado las críticas en alguna ocasión de Carlo Ancelotti, que teme por el estado de salud de sus futbolistas ante tal exigencia física.

La siguiente parada para los madridistas está en Son Moix, donde se enfrentarán al RCD Mallorca en la vigésima jornada de La Liga. El Madrid sabe que no puede permitirse ningún pinchazo más en esta competición si no quiere alejarse en exceso del Fútbol Club Barcelona en la pelea por el liderato, así que la relajación no entra entre sus planes, mucho menos lejos del Santiago Bernabéu donde todo suele ser mucho más complicado.

Las lesiones siguen marcando el día a día de los blancos, y en ello seguro que tiene mucho que ver la gran carga de partidos en tan poco tiempo. De hecho, el pasado jueves, en el encuentro ante el Valencia que el Real Madrid tenía que recuperar, primero Militao y después Karim Benzema cayeron lesionados y tuvieron que marcharse antes de tiempo. Ninguno de los dos llegará a punto para estar en Mallorca, así que Ancelotti tendrá que tirar de fondo de armario para confeccionar la alineación.

Sin Benzema

Courtois sigue siendo imprescindible en la portería, así que sumará un partido más de La Liga bajo los palos. En la defensa es donde, obligatoriamente, se producirán cambios. La lesión de Militao obligará a Carlo Ancelotti a retocar las cosas, así que habrá varias piezas que se moverán.

La alineación del Real Madrid para el partido ante el Mallorca.

Carvajal apunta a recuperar la titularidad en el lateral derecho, toda vez que ha demostrado estar a punto. Eso hará que Nacho, que venía actuando en esa posición en los últimos partidos, se mueva al centro de la zaga ya que parece imposible que después de sus buenas actuaciones salga del equipo. Así, el canterano formaría pareja con Rüdiger, mientras que Camavinga permanecerá en el lateral zurdo, donde parece más que afianzado.

En el centro del campo es donde comienzan a abrirse las dudas. Toni Kroos terminó con molestias el partido ante el Valencia y Ancelotti podría optar por dejarlo en el banquillo de inicio, por lo que Tchouaméni tiene muchas papeletas para recuperar un puesto en el once inicial. A su lado, Fede Valverde parece un hombre idóneo para jugar ante un rival como el Mallorca fuera de casa, y Modric, alguien importante para el entrenador, pondrá la magia.

En la delantera también aparecen muchas incógnitas por la baja obligada de Karim Benzema. La ausencia del francés determina la confección del equipo, ya que no hay '9' de garantías para suplirle, así que Rodrygo podría entrar para hacer esa función. La última actuación de Marco Asensio, y el hecho de jugar contra el Mallorca, hacen que tenga muchas papeletas para ser titular, y la presencia de Vinicius en el once inicial es indiscutible.

Sigue los temas que te interesan