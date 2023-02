Hazard no levanta cabeza: baja contra el Mallorca por una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda

Malas noticias para el Real Madrid y sobre todo para Eden Hazard. El jugador belga se ha caído a última hora de la convocatoria del equipo blanco para el partido contra el Mallorca al sufrir una importante lesión en su rodilla izquierda. El futbolista merengue, que apenas cuenta para Ancelotti, suma una nueva dolencia que le hace perderse algunos partidos, la segunda en este año 2023.

El club comunicaba de manera oficial la lesión de Eden Hazard con un parte médico en el que no especificaba el tiempo que el belga estará de baja. No obstante, se espera que sean al menos unas dos semanas. Eso sí, supone una buena noticia que la lesión no sea muscular, la auténtica lacra que ha perseguido a Hazard desde que fichó por el Real Madrid junto a su maltrecho tobillo.

El futbolista belga sufre ahora una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda y se perderá los próximos partidos del equipo. Lo más probable es que ni siquiera viaje con el resto de sus compañeros a Marruecos para la disputa del Mundial de Clubes que arranca la próxima semana. No obstante, esa decisión se tomará en función de su evolución. Lo que es seguro es que no jugará contra el Mallorca, ya que ni siquiera ha despegado de la capital rumbo a las islas Baleares.

Así fue el escueto comunicado del Real Madrid: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda. Pendiente de evolución."

Así pues, el jugador belga se une a la larga lista de lesionados que tiene el Real Madrid para el duelo contra el cuadro bermellón. Ante el Valencia, sufrieron diferentes problemas musculares tanto Eder Militao como Karim Benzema. Ambos tuvieron que ser sustituidos y se han quedado fuera de la convocatoria.

Tampoco estarán disponibles para el partido contra el equipo de Javier Aguirre ni Lucas Vázquez ni Ferland Mendy. Ambos se encuentran recuperándose de diversas lesiones, pero en fases muy diferentes. Mientras el lateral galo tendrá que estar fuera todavía alrededor de mes y medio, al gallego le queda menos tiempo para regresar después de haber sufrido un fuerte esguince contra el Valencia en la Supercopa de España.

La vuelta de Alaba

Las buenas noticias para Carlo Ancelotti las pone David Alaba. El jugador austriaco ha estado alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego, pero ya se encuentra plenamente recuperado. Habrá que ver eso sí si figura en el once titular o si tiene que esperar su turno desde el banquillo. Con las bajas de Mendy y Militao no será por falta de opciones.

El entrenador italiano del Real Madrid no ha llamado a ningún futbolista del Castilla para este partido justo antes de viajar a Marruecos para la disputa del Mundial de Clubes. Habrá que ver si jugadores poco habituales como Vallejo, Mariano o incluso Álvaro Odriozola tienen alguna oportunidad saliendo desde el banquillo.

