Ancelotti: "¿Es un ejemplo Vinicius? Mis nietos tienen su camiseta y no quieren otra"

Último partido del Real Madrid antes del Mundial de Clubes y los de Ancelotti visitan al Mallorca. Lo hacen bajo un clima de cierta tensión tras la declaración sobre Vinicius de Raíllo, jugador que en el pasado ya ha atacado al brasileño y lesionó a Rodrygo. El técnico italiano, que este sábado habló en rueda de prensa, respondió con elegancia.

¿Es Vinicius un ejemplo? Ancelotti lo tiene claro y descubrió el fanatismo que hay hacia el futbolista brasileño en su propia familia. Además, el entrenador blanco dio esperanzas sobre la recuperación de Militao y Benzema -lesionados el jueve ante el Valencia- de cara al Mundial en el que debutan los blancos el próximo día 8.

Por último, Ancelotti volvió a mostrar su enfado por el calendario tan apretado y la obligación de volver a jugar en Liga sin cumplirse 72 horas desde el partido contra el Valencia (jueves, 21:00 horas). Este domingo, el partido se celebra a las 14:00 horas.

El Mallorca encaja poco

"Es un dato claro. Defiende bien, disfruta de las contras y está haciendo una temporada bonita. Manejas bien el balón, el movimiento en el frente de ataque, va a ser clave en el partido".

Lesionados

"Alaba está bien y jugará sin problemas. Militao y Karim están pasando pruebas. No es serio. Para mañana están descartados, pero para el Mundial parece que podrán viajar con nosotros. No sé si estarán para el primer partido o para el segundo. Es leve lo de los dos".

@MrAncelotti: "El @RCD_Mallorca es muy sólido atrás y una llave del partido va a ser manejar bien el balón".

Renovaciones

"No sé. Me fijo en la profesionalidad y las ganas que tienen. Cada día es así. Son muy serios y profesionales. El tema de las renovaciones lo hablarán con el club".

Rumores del mercado

"¿Ofrecimiento de jugadores al Real Madrid en invierno? No es verdad".

Mejoría del equipo

"El último partido lo hicimos bien, también contra la Real aunque el resultado no fuera bueno. Tras la derrota en la final de la Supercopa, el equipo lo ha hecho bien. Las sensaciones son buenas y es una evidencia de la mejoría. El equipo está mejor y gracias a eso se pueden manejar bien las lesiones".

Vinicius contra el Mallorca

"Vinicius prepara el partido como siempre, luego a ver lo que pasa. No necesita que hable con él porque está muy focalizado en lo que tiene que hacer".

Descanso para Modric y Kroos

"Que puedan descansar, sí. Que puedan descansar para jugar otro partido, no. El partido más importante es el de mañana. Pueden jugar Modric y Kroos o no. Jugará el mejor equipo que considere, pero no será pensando en la semifinal del Mundial".

Momento de Ceballos

"Lo está haciendo muy bien, serio y con personalidad. Tiene confianza. Ojalá pueda seguir así".

Vinicius, un ejemplo

"Para mí es un gran futbolista. A los jóvenes les gusta este tipo de jugador, con calidad y tan espectacular con el balón. Mis cuatro nietos tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra".

Situación de Benzema

"Las leyendas como Karim se quedan en el Madrid hasta el final de su carrera. Es mi idea".

Ancelotti, en rueda de prensa del Real Madrid

Cuidar el físico

"Estamos evaluando el cansancio. Más que trabajo físico, es de recuperación. No hay tiempo para entrenar y los partidos ayudan. Es más importante el trabajo de los fisios y doctores que el trabajo del entrenador".

No piensa en el Mundial

"No nos hemos centrado todavía en la preparación del Mundial. Sabemos los equipos a los que nos podemos enfrentar y tras el partido del Mallorca pondremos la cabeza en el Mundial".

Poco descanso

"Nos estamos contentos de jugar menos de 72 horas. No es correcto. Lo hacemos porque hay que hacerlo, pero creemos que como mínimo hay que descansar 72 horas. No me parece correcto".

