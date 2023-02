Roony Bardghji, la perla sueca que comparan con Messi, se ofrece al Real Madrid: "Es mi sueño"

Suecia tiene un nuevo talento futbolístico sobre el que depositar todas sus esperanzas para el futuro. Su nombre es Roony Bardghji, tiene solo 17 años y juega en el Copenhague danés. Sus sueños son a lo grande: ser el mejor futbolista del mundo y jugar en el Real Madrid.

Bardghji ha dado una entrevista al medio sueco Fotbollskanalen en el que habla de los objetivos que tiene en su carrera. Dejó el Malmö sueco en 2020, cuando todavía tenía 14 años, y en el Copenhague batió el récord del debutante más joven de la liga danesa.

Juega principalmente de extremo derecho, aunque también actúa por el interior del ataque. Su ídolo es Leo Messi, como reconoce, y en su país le ha comparado hasta con él al ser también un futbolista de poca estatura (1,73 metros) que destaca por su agilidad, aceleración y creatividad con el balón. Y como el argentino, quiere algún día ser el mejor.

[El Real Madrid sigue a Robert Renan, el central brasileño que brilla en el Sudamericano sub20]

"Mi objetivo es convertirme en el mejor jugador de fútbol del mundo. He tenido eso en mente desde que era pequeño y nadie puede detenerme excepto yo mismo", dice Bardghji en su entrevista con el medio sueco.

Preguntado por sus sueños, habla en clave madridista para su futuro: "El sueño es, por supuesto, dar el siguiente paso a las grandes ligas, clubes y torneos. ¿El club en el que quiero acabar? Quiero jugar en el Real Madrid y quedarme muchos años", asegura.

Por qué el Real Madrid

Bardghji habla con sinceridad y no se reconoce como un fanático absoluto del Real Madrid: "Quiero ir allí. No es que sea fan del Real Madrid, en realidad lo soy de Messi. Pero quiero ir a un club que pueda ayudarme a alcanzar mis objetivos, y creo que el Real Madrid es el mejor club para eso", admite.

Su fanatismo por Messi es tal que tiene claro que para él sigue siendo el mejor del mundo: "Siempre será Lionel Messi. Kylian Mbappé también está arriba, pero para mí siempre será Messi", dice con rotundidad.

Roony Bardghji firma su contrato con el Copenhague FCK.dk

Bardghji es uno de esos talentos europeos que se tienen en cuenta para el futuro, aunque cree que en su país no le conocen tanto por el salto tan temprano que dio hacia otra liga: "Nunca he jugado al fútbol senior en Suecia, así que hay mucha gente que no me ha visto jugar. Realmente no saben cómo soy como futbolista", señala.

De ahí que se atreva a mandar un mensaje al seleccionador sueco, Janne Andersson, tras haber debutado ya en la Sub21 a pesar de su corta edad: "Espero debutar pronto con la selección para que la gente en Suecia pueda conocerme un poco mejor. ¡Añoro ese momento!".

Sigue los temas que te interesan