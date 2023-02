Ancelotti: "La culpa no es de Vinicius, tiene que cambiar el foco"

El Real Madrid cayó por la mínima en Son Moix. Un partido que se le atragantó al equipo blanco desde el principio y en el que incluso Marco Asensio falló un penalti. Después del encuentro contra el RCD Mallorca, Carlo Ancelotti realizó su análisis e hizo una defensa sobre la figura de un Vinicius Júnior que fue perseguido por afición y jugadores rivales.

Ruido sobre Vinicius

"Creo que todo lo que pasa no es culpa de Vinicius. Él solo quiere jugar al fútbol. Hay público que provoca, rivales que aprietan, que hacen faltas... Lo que tiene que cambiar es el foco. Todos piensan que la culpa es de Vinicius y creo que hay que mirar lo que ha pasado hoy con él".

Media Liga en Mallorca

"Es una derrota que duele mucho en este sentido, aunque es el partido que esperábamos y que habíamos preparado, con muchas faltas y muchas interrupciones. No ha sido un mal partido el que hemos jugado, sobre todo en la segunda parte. Pero nos ha dolido mucho el gol en contra, en una de las pocas veces que el rival ha entrado en nuestra área, y el penalti fallado. No hemos tenido la cabeza fría en la primera parte. Esto afecta a La Liga, pero ahora nos toca pensar en el Mundial de Clubes, al que llegamos con mucha ilusión, aunque con dificultades que manejaremos de la mejor manera".

Once titular

"Toni no porque salió tocado del último partido contra el Valencia, entonces era mejor evitar problemas, sobre todo en un momento en el que tenemos muchos. Luka también había jugado y no quería arriesgarlo. El equipo a nivel energético ha hecho un buen partido. ¿Courtois? Ha tenido un problema en el calentamiento que no le permitía jugar y vamos a ver mañana".

¿Foco en la Champions League?

"Yo no sé lo que es más importante. Lo importante para mí siempre es el siguiente partido. Ahora tenemos el Mundial que lo queremos ganar. Y después volveremos a pelear La Liga hasta el final. No se ha acabado todavía, faltan muchos partidos y en todos los partidos puede pasar algo como lo que nos ha pasado a nosotros".

29 faltas sufridas

"Lo tengo que estudiar un poco. Yo creo que lo que ha faltado hoy es esa repetición de las faltas. Es tarjeta amarilla cuando las faltas se repiten, se repiten y se repiten otra vez. En el descanso, nos hemos ido con dos amarillas y el Mallorca con cero".

Lanzador del penalti

"La duda era Asensio o Rodrygo, tal vez por ese error del Mundial de Rodrygo, que le podría afectar. He elegido yo el lanzador. El primero es Benzema, luego Modric y luego Kroos, pero ninguno estaba".

