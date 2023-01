Vinicius contra todos: el que más falta recibe, el más perseguido y el menos protegido por los árbitros

17 partidos ha disputado el Real Madrid en lo que va de La Liga 2022/2023. Uno más el resto de equipos, excepto aquellos que, como los blancos, disputaron la Supercopa de España. Y un dato muy llamativo en cuanto a faltas recibidas por jugador a estas alturas de la temporada: Vinicius Júnior lidera esta particular clasificación.

62 faltas ha recibido el extremo brasileño del Real Madrid en los 17 encuentros que ha jugado con el conjunto merengue en el campeonato doméstico del fútbol español. Sin duda, el futbolista más castigado por sus rivales y compañeros de profesión. Sus adversarios le persiguen, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, también las aficiones contrarias. Y, en suma, los árbitros no le protegen como deberían.

El propio 'Vini' lleva varios meses quejándose del trato que recibe en los diferentes campos. También desde las gradas, denunciando insultos racistas. De hecho, el futbolista explotó en Valladolid, donde aseguró que "LaLiga sigue sin hacer nada". Esto tuvo lugar en este nuevo año 2023, pero en 2022 ya sufrió algo similar en el Camp Nou (24 de octubre de 2021), en Son Moix (14 de marzo de 2022) y en el Metropolitano (18 de septiembre de 2022).

El más castigado

Vinicius es el futbolista más castigado de La Liga con 62 faltas recibidas en 17 partidos disputados. Sufre una media de 3,65 faltas por encuentro. Por detrás de él se sitúan Isi Palazón, del Rayo Vallecano, con 49 (2,88 por duelo); Joselu, del RCD Espanyol, con 47 (2,50); Enes Ünal, del Getafe, con 45 (2,50); e Iker Muniain, del Athletic Club, con 41 (2,73).

Ronald Araujo, realizando una entrada ante el avance de Vinicius Júnior Reuters

El dato aún sigue creciendo cuando se atiende a todas las competiciones. El internacional canarinho ha sufrido, en total, 86 faltas. De todas estas, 21 se concentran en tres únicos encuentros. Siete de ellas contra el Villarreal, tanto en La Liga como en la Copa del Rey, y las otras siete frente al Rayo Vallecano, también en el campeonato doméstico.

Comparando los datos de Vinicius en la liga española con las otras grandes ligas europeas, el brasileño también sigue siendo el futbolista que más faltas recibe. Las 62 faltas del '20' del Real Madrid destacan sobre las 57 sufridas por Wilfried Zaha (Crystal Palace) y Neymar Júnior (PSG). Por detrás se quedan, con 51 tanto Isaac Success (Udinese) como Mattia Zaccagni (Lazio).

[Vinicius sorprende con el increíble nuevo mural de su casa: obra de arte con cuatro leyendas]

En el Top Ten de jugadores que más faltas sufren de las grandes ligas aparecen hasta cuatro de los que militan en España, los ya mencionados Vinicius, Isi, Joselu y Ünal. Completan esas diez primeras posiciones de más castigados el jugador del Montpellier Téji Savanier, con 49, y el famoso y deseado Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, con 48.

El más buscado

El caso de Vinicius es todavía más complicado porque su persecución salta del verde a la grada. Insultos, provocaciones... y, lo peor, los insultos racistas que deben ser más penalizados, cada vez luchándose más en diferentes esferas para que esto se convierta en una realidad. De hecho, el mismísimo Ronaldo se mostró muy enfadado por lo sucedido en su 'casa'.

"Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. Vinicius, todo mi apoyo, respeto y cariño. El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del club", dijo el astro brasileño, quien agregó que no van a "permitir insultos racistas" en Zorrilla.

[Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ataca al Real Madrid y blanquea el racismo contra Vinicius]

Intolerable lo que ha venido sufriendo 'Vini', pero también desde los banquillos intentan sacarle de sus casillas. Así se pudo comprobar en el partido de Copa entre el Villarreal y el Real Madrid disputado en el Estadio de la Cerámica este mismo mes de enero. Pepe Reina le acusó de simular. Vamos, de hacer teatro.

Carlo Ancelotti fue testigo directo de esto. El entrenador italiano quiso quitar hierro al asunto: "No ha pasado nada. Él estaba un poco molesto con Vinicius y le he dicho que calma y tranquilidad". Eso sí, el de Reggiolo puso de relieve la persecución a su pupilo: "Lo que he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre". Y es que en el Real Madrid son conscientes de la situación.

El menos protegido

El gran problema puede radicar en que el joven extremo no es protegido por los árbitros como debería. Como ya se dijo en el pasado con otros jugadores que les gusta el 'jogo-bonito', de regates y filigranas, a los artistas del fútbol hay que protegerlos. De hecho, esto es algo que ha puesto de relieve el propio Ancelotti después del partido en San Mamés ante el Athletic Club.

Vinicius Júnior, durante el Athletic Club - Real Madrid AFP7 / Europa Press

"Vinicius es un gran jugador. Es una persona muy sensible. Quería que se focalizara solo en el partido. Todo el mundo le aprieta, le dicen cosas, le dan patadas, la afición rival, también los árbitros... le ha sacado una tarjeta amarilla y ha recibido muchas patadas. Es un chico muy joven todavía, pero todo el mundo le aprieta y eso le desconcentra. A él solo le gusta jugar el fútbol. Yo le quiero mucho y quiero que se le respete más. Yo le decía que hablara conmigo y se olvidara de los demás", dijo Carlo.

Ancelotti destacó que con todas las faltas que recibe, Vinicius también vio una amarilla. En lo que va de curso, ya ha sido amonestado en once ocasiones entre Liga, Copa y Champions League. Lo que se espera es que las duras patadas que recibe, prácticamente en cada encuentro que disputa, tengan el castigo que se merece.

Sigue los temas que te interesan