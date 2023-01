Jon Rahm alucina con Bale y su nivel: "No puedes ser tan bueno en el fútbol y en el golf, no es justo"

Gareth Bale por fin puede dar rienda suelta a una de sus verdaderas pasiones, el golf. El exfutbolista galés hizo oficial su participación en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, una oportunidad de ver su verdadero nivel pocas semanas después de haber dicho adiós al mundo del fútbol de manera sorprendente.

Aunque mucho saben de la devoción de Bale por pisar los green, pocos saben de su nivel real. Sin embargo, ha habido una persona que ha desvelado la calidad que tiene el exfutbolista con los palos. Y no ha sido otro que Jon Rahm, el mejor golfista español de la actualidad y uno de los mejores del mundo.

El recientemente ganador del American Express se mostró ampliamente sorprendido por las cualidades de Bale. "Le dije a Gareth que no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no me parece justo. No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf. No es justo en absoluto", declaraba en una entrevista.

Ambos coincidieron varios hoyos en el Pro-Am junto a varias personalidades y el de Barrika quedó sorprendido con su gran manera de desevolverse en los nueves que jugaron juntos. Una demostración de que Bale tiene calidad a raudales fuera de los campos de fútbol.

"Está buscando jubilarse pronto y se puede decir que ama este deporte, ama el golf y realmente quiere llegar a jugar un poco más, así que espero que en el futuro lo vea más veces en el pro-a", explicaba Rahm, que quedó embelesado con el galés. Unas palabras que demuestran que Bale podría tener su hueco en un futuro dentro del circuito.

Gareth Bale jugando al golf

"Él no me ha pedido nada, ni debería, ya es lo suficientemente bueno. Como dije, ser un futbolista profesional no tiene nada que ver con ser tan bueno .Ya es lo suficientemente bueno", añadía Rahm. El español se ha colocado tercero de las listas tras su última victoria en el American Express y se ha mostrado como el golfista más en forma del circuito europeo. Además, buscará reeditar el triunfo Farmers Insurance Open, donde consiguió su primera victoria en 2017.

Gareth Bale hará su primera participación en el Pro-Am, pero no será en el cuadro principal. Este torneo tiene una división especial para las celebrities y él será más en ella. El exfutbolista del Real Madrid, Tottenham o Los Angeles F.C. compartirá protagonismo junto a otros grandes aficionados al golf de la talla de los deportistas Aaron Rodgers o Alex Smith o los actores como Bill Murray o Alfonso Ribeiro.

