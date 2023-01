¿Isco en la Kings League?: así se gestó el intento de su fichaje para que jugara

La Kings League se ha convertido en un fenómeno de internet con solo dos jornadas de vida. El público se interesa cada vez más por un formato diferente de fútbol, en el que suma conceptos propios de los eSports y participan algunos exfutbolistas. Uno de los nombres que más se ha repetido es el de Isco Alarcón.

¿Estaba Isco detrás de la identidad de Enigma69, el enmascarado que participó el pasado domingo? Esta teoría terminó cayéndose, dado que todas las pistas hacían indicar que el futbolista que se ocultó y jugó con el XBuyer Team era Nano Mesa, exjugador del Cádiz.

Esto no quiere decir que las puertas de la Kings League estén cerradas para Isco. Al menos, uno de los doce presidentes ya ha intentado su fichaje. Eso sí, sin demasiada suerte tal y como ha confesado durante un directo de Twitch junto a Ibai Llanos. El presidente en cuestión es Perxitaa.

"¿Te cuento una anécdota? No estoy orgulloso, pero lo tenía que intentar", le confesó a Ibai entre risas. "Le escribí al padre de Isco para que viniera a jugar Isco a la Kings League", dijo mientras el otro streamer se partía de risa. "Hostia Perxita, tú eres un mierda!", bromeaba Ibai. Pero la historia no acababa así: "Y me dejó en visto, ni me respondió", confesó Perxitaa.

Este contó cómo se fraguó eso: "Le pregunté a un jugador: 'Podría molar que Isco viniera a jugar un partido después de lo de Enigma'. Y me dijo el chaval, que es un jugador de Primera División y no es del Valencia: 'Toma, tengo el teléfono de su padre que es su representante o algo así. Habla con él, a ver qué te dice'".

[La Kings League de Piqué aguanta el pulso a La Liga: medio millón de audiencia que confirma su éxito]

"Y le puse un mensaje supercorrecto: 'Soy Perxitaa, soy presidente de un equipo de la Kings League... Molaría que viniera aun partido'. Me dejó en visto y hace tres o cuatro días de esto", acabó su confesión. Ibai no se lo podía creer y, mientras él y Perxitaa no podían contener la risa, decía: Tú eres un mierda. Pero Perxita, ¿por qué has contado esto de repente?".

Sigue los temas que te interesan