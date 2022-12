Modric es único: del abrazo con Messi al consuelo de Di María, todos arropan al '10'

La selección de Croacia no pudo con Argentina. Los Vatreni no lograron ni siquiera meter un gol y acabaron cayendo en la ronda de semifinales del Mundial de Qatar 2022. Una de las imágenes de lo que va de torneo sucedió después del partido, cuando Luka Modric y Leo Messi se dieron un abrazo.

Era el duelo entre los '10' de una y otra selección. El duelo de dos de los mejores futbolistas de la historia. Solo podía ganar uno y esta vez se llevó el gato al agua el argentino. Eso dejó a Modric descompuesto. Triste. Cabizbajo. Estaba ante su segunda gran oportunidad de ganar la Copa del Mundo y no pudo ser.

De ahí que todos fueran hacia él cuando Daniele Orsato señaló el final del encuentro. Compañeros y también rivales. Una imagen muy diferente a la que se vio en el último partido de Argentina, cuando se vivieron instantes muy tensos y, sobre todo, alejados de toda deportividad, ante Países Bajos.

De Messi a Di María. Los internacionales argentinos quisieron dar su apoyo a un Modric que tiene rendido al mundo. Algo que se volvió a demostrar cuando Dalic le sacó del terreno de juego en la semifinal. Entonces, el Estadio de Lusail se puso en pie para ovacionar al genio de Zadar.

The Last Dance

Con Luka Modric nunca se puede decir nunca. Pero esta vez sí que parece que vive su particular The Last Dance con la selección de Croacia en una Copa del Mundo. Los Vatreni todavía tienen que disputar un partido más en el Mundial de Qatar, ya que el sábado lucharán por el tercer puesto del torneo.

[Messi: "No sé si es mi mejor versión, pero me siento bien, fuerte"]

Lograr ese tercer puesto en el Mundial de Qatar puede ser el broche a su carrera con la selección ajedrezada. Un subcampeonato y un tercer lugar para una Croacia que nunca entró en las quinielas de las favoritas al título, pero que se coló en las últimas rondas bajo la batuta de Modric.

Un Modric al que se rinden incluso desde Barcelona. Mundo Deportivo destaca lo siguiente:" Luka merece salir sonriendo, con la cabeza alta. Su equipo se lo debe por todo lo que les dio. Él les abrió el camino y les llevó prácticamente a lo más alto. Ahora le deben un último triunfo a su capitán". Una última victoria al mejor jugador de la historia de Croacia. Y a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos sin importar el lugar de nacimiento.

Sigue los temas que te interesan