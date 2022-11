El Manchester United 'se carga' a Cristiano Ronaldo: retiran su mural gigantesco de Old Trafford

La guerra entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United ya es total. El futbolista portugués realizó recientemente unas duras declaraciones en las que cargaba de forma muy dura contra la entidad inglesa y también contra su entrenador, Erik Ten Hag. Unas palabras que han terminado por dinamitar una relación que ya estaba rota desde el inicio de la temporada, cuando CR7 trató de abandonar el equipo para jugar la Champions League en otro lugar.

Ahora, el club ha respondido de manera simbólica. Ya lo hizo a través de un comunicado poniendo la réplica a aquellas palabras, pero ahora los red devils han evidenciado esta ruptura aún más. El United decidió retirar este miércoles de la fachada de Old Trafford, el emblemático estadio, un gran mural en el que aparecía la figura de Cristiano Ronaldo.

Esto supone un nuevo episodio más de esta pelea ya pública que mantienen el delantero y la entidad. Las partes no se aguantan y todo terminará, a buen seguro, con Cristiano Ronaldo abandonando el Manchester United en este mercado de invierno. Por eso, hay quien piensa que el club se ha adelantado incluso a los acontecimientos y de esta forma ha querido evidenciar lo que se producirá en las próximas semanas.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022

En un vídeo publicado por el medio de comunicación inglés Football Daily se puede ver cómo unos operarios con grúas se encaraman a la fachada para darle una nueva apariencia. El gran mural que hasta este miércoles presidía Old Trafford contaba con la figura de Cristiano Ronaldo, tan representativa, pero a partir de ahora todo rastro del portugués queda eliminado del estadio del Manchester United.

Ausente con Portugal

Las malas noticias no llegan solas para Cristiano Ronaldo, que ya está concentrado con la selección de Portugal preparando el próximo debut en el Mundial de Qatar. El delantero no pudo ejercitarse en la sesión de entrenamiento de este miércoles debido a una gastroenteritis, tal y como se encargó de confirmar su seleccionador, Fernando Santos.

Asimismo, el técnico también descartó a su futbolista para el partido amistoso de preparación que Portugal jugará este jueves contra Nigeria: "Tiene una gastroenteritis, no va a estar para el partido", aseveró. "Es algo que no ayuda mucho, deja muy tocados a los jugadores. Se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No va a entrar por eso, porque está reposando y recuperándose en la habitación", se explayó en su explicación.

El Fernando Santos también le preguntaron sobre si realmente Cristiano Ronaldo estaba enfermo o se trataba de un pretexto para ausentarse por toda su polémica en torno al Manchester United: "Si fuese otro cualquier jugador nadie se lo preguntaría. No es una excusa, tiene gastroenteritis y no está en condiciones". "El jugador decidió dar una entrevista como muchos otros, son cosas personales y no transbordan a lo que es la selección nacional", dijo el técnico pidiendo respeto para el delantero.

