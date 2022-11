El análisis de Chus Mateo del Real Madrid - Alba Berlín de la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto vuelve a la competición. El equipo blanco se enfrenta al Alba Berlín, en el partido correspondiente a la octava jornada de la Euroliga. En el último partido en competición europea, los merengues se relanzaron con una importante victoria ante Anadolu Efes. En la previa del partido ante el conjunto alemán, Chus Mateo y Vincent Poirier hablaron ante los medios de comunicación.

Análisis del rival

"Ellos tienen muchos registros altos en las estadísticas (rebotes, tapones, asistencias, porcentaje de triples…) y para afrontar un partido de estas características nosotros tendremos que mantener nuestro estilo, pero saber que es importante atacar bien. No hay que entrar en esa trampa de atacar arriba y abajo e intercambiar canastas. Hay que estar bien en defensa y ser capaces de perder pocos balones y tener un buen balance defensivo".

Estilo del Alba Berlín

"El Alba Berlín está jugando con un ritmo endiablado, a muchas posesiones y es un estilo que le está dando buen resultado. Juega muy bien, se pasa bien el balón y tendremos que estar muy atentos en todo momento. Ganó tres partidos seguidos y ha perdido cuatro. La Euroliga te requiere el máximo pero está jugando bien y la racha no me dice nada. Sabe lo que quiere en su juego y seguirán de la misma manera. No creo que los precedentes digan nada ni les vaya a amedrentar. Intentaremos contrarrestar sus virtudes y sacar a relucir sus debilidades".

Crecimiento del equipo

"Lo importante es que el equipo vaya creciendo. Tenemos jugadores que tratan de generar juego desde el interior e insistimos en que es importante entrar en la pintura. Buscamos ser incisivos y tratar de poner el balón lo más cerca posible del aro. Ellos también son un equipo potente por dentro y están demostrando que se pasan muy bien el balón y encuentran tiros abiertos con altos porcentajes".

Convocatoria

"Williams-Goss va a formar parte de los 12 jugadores y cubrirá la vacante de Yabusele, que no estará por lesión. En cuanto a Causeur, no ha estado tan parado como otros jugadores, pero todos necesitan un periodo de adaptación y el equipo también. Salvo necesidades, vamos a darle un tiempo prudencial y ver cómo evoluciona para ir metiéndolo poco a poco".

Vincent Poirier

Rival peligroso

"Sabemos que el Alba Berlín es un gran equipo y tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque son peligrosos. Los resultados anteriores y la clasificación no importan de cara al partido de mañana, tenemos que jugar como sabemos: muy serios y concentrados en todo momento. Es un equipo especial y diferente porque corre mucho y saca mucho partido de ello".

Plan para el partido

"Debemos bajar a defender muy rápido para que no puedan jugar como les gusta. En ataque, cuando pasamos bien el balón y conseguimos buenos tiros, somos más peligrosos. Mañana debemos seguir en la misma línea del partido ante Anadolu Efes, cuando logramos un buen equilibrio ataque-defensa".

